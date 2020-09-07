ريال مدريد يخوض مباراتين وديتين سريتين

الإثنين، 07 سبتمبر 2020 - 18:53

كتب : FilGoal

ريال مدريد

يخوض فريق ريال مدريد مباراتين وديتين استعدادا لانطلاق الدوري الإسباني.

أولا، يلعب ريال مدريد أمام رايو فايكانو يوم الأربعاء 9 سبتمبر في ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ثم يواجه جاره الآخر، خيتافي، يوم الثلاثاء 15 سبتمبر في ملعب ألفريدو دي ستيفانو أيضا.

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وقرر ريال مدريد أن تكون المباراتين سريتين، أي أنه لن يتم إذاعتهما عبر التلفاز، إذ يعتبرهما المدرب زين الدين زيدان مباراتين تدريبيتين.

ويلعب ريال مدريد أولى مبارياته الرسمية أمام ريال سوسيداد في الجولة الثانية من الدوري الإسباني يوم الأحد 20 سبتمبر.

يأتي ذلك بعد أن أجّلت رابطة الدوري الإسباني مباراة ريال مدريد في الجولة الأولى أمام خيتافي، بسبب مشاركة الفريقين في المسابقات الأوروبية بنهاية الموسم الماضي.

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