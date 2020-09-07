طلعت يوسف: ظهرنا بشكل متواضع ضد المقاصة.. هذا سبب خطأ عمرو الميداني

الإثنين، 07 سبتمبر 2020 - 18:50

كتب : هاني العوضي

طلعت يوسف

قال طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري إن ناديه قدم مباراة متواضعة بشكل غير متوقع ضد مصر المقاصة.

وخسر الاتحاد اليوم الإثنين من المقاصة في ملعب الإسكندرية في الجولة 25 من الدوري.

وقال طلعت يوسف عقب المباراة: "أدينا مباراة متواضعة وغير متوقعة لأننا نلعب بشكل أفضل مع الفرق التي تلعب كرة قدم جيدة مثل المقاصة".

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وأكمل "المقاصة فريق جيد ولولا التوفيق في كرة رزاق سيسيه لتحولت نتيجة المباراة، الأهداف جاءت بأخطأ دفاعية وساذجة ومن الصعب تكرارها".

وتابع "هناك أكثر من لاعب لم يكن في حالته الطبيعية المعهودة وغياب بعض اللاعبين أثر علينا بالإضافة لعدم جاهزية البعض الآخر ثمل خالد قمر وأحمد رفعت".

وأردف "كان من الوارد أن ندرك التعادل لولا الأخطاء التي ارتكبناها".

وعن عمرو الميداني والأخطاء التي ارتكبها في الفريق قال طلعت يوسف: "هو من أفضل لاعبي الفريق وأخطائه نتيجة الثقة الزائدة رغم أن الخطأ الأول مشترك بينه وبين محمود الزنفلي حارس المرمى".

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الاتحاد السكندري مصر المقاصة طلعت يوسف في الدوري
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