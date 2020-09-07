سيتي في بيان رسمي: تصرف فودين غير اللائق لا يتوافق مع معايير وقيم النادي والمنتخب

الإثنين، 07 سبتمبر 2020 - 15:56

كتب : FilGoal

فودين

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
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