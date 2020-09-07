جوندوجان: منزعج من التعادل مع سويسرا.. محظوظون للخروج بنقطة

الإثنين، 07 سبتمبر 2020 - 11:43

كتب : FilGoal

جوندوجان

أبدى إلكاي جوندوجان لاعب ألمانيا انزعاجه من تفريط فريقه في التقدم على مضيفته سويسرا وخروجه بتعادل بهدف لمثله في الجولة الثانية من دوري أمم أوروبا.

إيلكاي جوندوجان

النادي : مانشستر سيتي

ألمانيا

وقال لاعب مانشستر سيتي بعد المباراة في حواره مع قناة ZDF:"منزعج قليلا. فقدنا كرات بلا داعي. أمر مزعج، وأنا غاضب نوعا ما".

واستمر اللاعب الأسبق لدورتموند "الفوز كان في أيدينا. تقدمنا ثم من تمريرة خاطئة شنوا هجوما مرتدا وباتت النتيجة 1-1. محظوظون للخروج بنقطة. لست راضيا عما حدث، كان علينا لعب الشوط الثاني بهدوء أكثر، لازلنا نفقد نقاطا".

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بعد 6 مباريات في دوري أمم أوروبا، 4 في الموسم الماضي و2 في الموسم الحالي، لا تزال ألمانيا تبحث عن أول فوز لها في البطولة التي بدأت في 2018.

وتحتل ألمانيا المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة للمستوى الأول من البطولة، ورصيدها نقطتين مقابل نقطة لسويسرا و3 لأوكرانيا و4 لإسبانيا المتصدرة.

وقال توني كروس لاعب ألمانيا بعد المباراة:"لسوء الحظ المباراة كانت شبيهة بلقاء إسبانيا، علينا العمل على إيجاد حلول أكثر وأن نحظى بثقة أكبر كفريق. حين تحصل على نقطتين من 6 فهذا أمر مخيب".

وتحل ألمانيا ضيفة على أوكرانيا في 10 أكتوبر المقبل ثم تستضيف سويسرا بعد 3 أيام.

ويتأهل بطل المجموعة إلى المرحلة النهائية من البطولة والتي يتنافس فيها 4 منتخبات على اللقب.

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