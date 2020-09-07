كروس: زيدان أفضل مدرب يمكنك أن تحظى به

الإثنين، 07 سبتمبر 2020 - 11:22

كتب : FilGoal

زيدان - ريال مدريد

أثنى توني كروس لاعب وسط ريال مدريد على مدربه زين الدين زيدان، مشيرا إلى قدرة الأخير على إخراج أفضل ما في جعبة كل لاعب في الفريق الإسباني.

توني كروس

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وقال الألماني في حوار لصحيفة بليك:"لأنه كان لاعبا عظيما فهذا يساعده".

وواصل كروس "يعرف تماما كيف يجعل اللاعبين يتألقون وكيف تكون لاعبا في ريال مدريد. يطبق هذه المعرفة بشكل رائع. جيد جدا في إدارة هذه المجموعة من النجوم. يتواصل بشكل رائع مع كل اللاعبين، يدعو الجميع للعمل ويسيطر على كل شيء حول الفريق".

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واستمر اللاعب الأسبق لبايرن ميونيخ "على الجانب الفني، إنه رائع أيضا. أفضل مدرب يمكنك أن تحظى به".

وتوج زيدان بـ11 لقبا مع ريال مدريد منها ثلاثية متتالية لا تنسى في دوري أبطال أوروبا.

وقاد "زيزو" الفريق منذ يناير 2016 إلى يونيو 2018 قبل أن يعود في ولاية ثانية في مارس 2019.

وصنفت مجلة فور فور تو نجم فرنسا السابق في المرتبة 36 بين أفضل المدربين في التاريخ.

بينما اختارته فرانس فوتبول في المركز 22 بقائمة أفضل المدربين عبر تاريخ اللعبة.

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