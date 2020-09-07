إنريكي عن فاتي: ثقته بنفسه ليست طبيعية

الإثنين، 07 سبتمبر 2020 - 11:03

كتب : FilGoal

فاتي

أشاد لويس إنريكي مدرب إسبانيا بلاعبه الشاب أنسو فاتي بعد تألقه أمام أوكرانيا يوم الأحد في مباراة حسمتها الأولى بنتيجة 4-صفر في الجولة الثانية من دوري أمم أوروبا.

وقال إنريكي بعد المباراة:"حين نختار قائمة اللاعبين لا ننظر إلى السن. هذا لا يعني أن فاتي لن يلعب مباريات سيئة ويرتكب أخطاء مرات عديدة".

وواصل "هذا جزء من تعلمه، لكن هذه الثقة بالنفس ليست طبيعية. سنه 17 عاما فقط وعليه أن ينضج، لكن في مباراته الثانية فقط مع المنتخب تجرأ على فعل كل هذا".

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واستمر مدرب روما وبرشلونة السابق "يعمل بكد ومتواضع. تدرب بسرعة فائقة وأنا سعيد له".

وحصل فاتي على ركلة جزاء ترجمها سيرخيو راموس إلى هدف قبل أن يسجل الأول في الفوز العريض لإسبانيا على ضيفتها أوكرانيا.

وظهر فاتي بشكل طيب مع برشلونة في الموسم الماضي وشارك في 33 مباراة وسجل 8 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

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