أيمن منصور: أتمنى انتقال نجلي إلى الزمالك.. ولكن

الإثنين، 07 سبتمبر 2020 - 10:51

كتب : FilGoal

أحمد أيمن منصور - أحمد سيد زيزو - الزمالك - بيراميدز

يتمنى أيمن منصور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن يسير نجله أحمد لاعب بيراميدز على خطاه وأن ينضم للأول إذا سنحت له الفرصة.

أحمد أيمن منصور

النادي : بيراميدز

وقال منصور عبر قناة النهار يوم الأحد:"أسمع أخبار تفاوض الزمالك مع أحمد منذ سنتين، أحمد لا يزال عقده ممتدا مع بيراميدز إلى 2022".

وواصل "أتمنى انتقاله للزمالك لكن لا يمكنني توجيهه. القرار في يده هو، أحمد تربى في الزمالك ولعب في النادي منذ كان في الثامنة من عمره".

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واستمر المهاجم الأسبق للقلعة البيضاء "أحمد يفكر في الاحتراف الخارجي بشكل كبير. الأهلي؟ قد يكون أحدهم تحدث معه بشكل ودي، لكن لا يوجد شيء رسمي".

رحل أحمد منصور (25 عاما) عن الزمالك في 2013 لينضم إلى طلائع الجيش، بعد عام انتقل إلى الداخلية، وبعد عام رحل إلى المصري، وفي 2018 حصل بيراميدز على خدماته.

وشارك المدافع في 120 مباراة بالدوري المصري الممتاز وسجل 6 أهداف وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

وانضم إلى منتخب مصر تحت قيادة المدرب خافير أجيري وكان احتياطيا في كأس إفريقيا 2019.

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