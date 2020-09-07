إسماعيل يوسف: ضغط مباريات الدوري سيضعنا في أزمة قبل نصف نهائي إفريقيا

يرى إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك أن ضغط المباريات في الدوري المصري يتسبب في الكثير من الإصابات لفريقه، وهذا يصعب موقفه قبل استئناف دوري أبطال إفريقيا.

وقال إسماعيل يوسف عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "ضغط المباريات في الدوري والإصابات سيتسبب في عدم وجود لاعبين للأهلي والزمالك لخوض بطولة إفريقيا".

وأضاف "توقعنا حدوث هذه الإصابات في الفريق لأننا بعد مباراتين سنكون لعبنا 11 مباراة في 36 يوما وهذا عدد ضخم في فترة قصيرة".

وأكمل "باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق كان يتوقع وقوع الإصابات لذلك قرر تصعيد 7 ناشئين للفريق الأول".

وتابع "الجهاز الفني الآن يعمل على تجهيز اللاعبين لنصف نهائي إفريقيا".

وأفصح "تم حجز فندق إقامة الزمالك في المغرب وملاعب التدريب وانتهينا من كافة الأمور التنظيمية لمواجهة الرجاء".

وأتم تصريحاته عن المنافسة في الدوري قائلا: "بالتأكيد ننافس على البطولة حتى يتم حسم اللقب بشكل رسمي، وكل مباراة بطولة خاصة بالنسبة لنا نسعى خلالها لحصد النقاط الثلاثة".

وفاز الزمالك على طلائع الجيش بهدف دون رد ضمن الجولة الـ25 من الدوري، ليصل إلى النقطة 51 في المركز الثاني.

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