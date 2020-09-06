حسن مصطفى يوضح سبب دعوة الخطيب على قرعة بطولة العالم لليد.. ويفسر دعابة مبارك وشيراك

أوضح حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد سبب دعوة رئيس الأهلي محمود الخطيب على حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد يوم السبت.

وقال مصطفى لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد: "لا يوجد قانون يقول ذلك، لكن يمكنني دعوة من أشاء بصفتي رئيس الاتحاد الدولي. في بطولة العالم الماضية دعوت رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الرياضة أشرف صبحي".

وأكمل "أسس دعوة محمود الخطيب؟ لأنه رمز من رموز الرياضة المصرية ولأنه صديقي أيضا وأعتبره أخا صغيرا لي، لم أدعوه بصفته رئيسا للأهلي ولكن بصفة شخصية. لو كنت دعوته كرئيس للأهلي كنت سأدعو كل رؤساء الأندية الذين يملكون لاعبين في المنتخب".

وشدد "الأمر ليس أهلي وزمالك، فقد وجهت الدعوة للمهندس حسن صقر وهو رمز زمالكاوي كبير، لكنه لم يحضر في النهاية".

وانتقل مصطفى للتعليق على تصريحه الجدلي خلال القرعة: "من ينتقد تصريحاتي حول مبارك وشيراك خلال القرعة مغرض أو غير فاهم".

وأتم "الحديث كان دعابة وكنت أوضح للاعبي منتخب مصر المتوقع منهم خلال البطولة. بعد مباراة بطولة العالم 1999 تحدث معي شيراك وأخبرني أنه شعر أن مصر كانت ستفوز، فداعبته قائلا (لهذا طلب مني الرئيس مبارك ترك المباراة)، كدعابة".

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