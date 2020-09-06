الغندور حكما لمباراة الحدود والأهلي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن باقي حكام مباريات الجولة الـ25 من الدوري المصري.

ويدير مباراة حرس الحدود ضد الأهلي، الحكم أحمد الغندور ويساعده الثنائي هاني عبد الفتاح وشريف عبد الله.

والحكم الرابع هو أحمد صلاح، بالإضافة إلى ثنائي الفيديو حسام عزب ومحمود وفا.

أما مباراة وادي دجلة ضد المقاولون العرب يديرها طارق مجدي ويعاونه كل من أحمد التلاوي ومحمد عطا والحكم الرابع أحمد العباسي.

وحكم الفيديو نادر قمر الدولة وأحمد جمال.

ويتولى إدارة مباراة الإسماعيلي ونادي مصر محمد سلامة، ويعاونه كل من محمد فاروق ومحمد السيد، ومحمد خالد حكما رابعا، وثنائي الفيديو محمد دسوقي وعمرو عايد.

كما يدير مباراة الاتحاد السكندري ومصر للمقاصة محمود البنا ويساعده كل من هشام طلب وإيهاب فخري، وعمرو عابدين حكما رابعا.

وثنائي الفيديو جهاد جريشة وأحمد حمدي.

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