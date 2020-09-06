كارتيرون: سعيد للغاية بالتسجيل من أقل فرص ممكنة.. وهذا ردي على زيادة الإصابات

الأحد، 06 سبتمبر 2020 - 23:32

كتب : إبراهيم رمضان

كارتيرون - الزمالك - المقاولون العرب

يشعر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لـ الزمالك بسعادة كبيرة بسبب قدرة فريقه على التسجيل من أقل عدد ممكن من الفرص.

الزمالك انتصر على طلائع الجيش بهدف أوباما في الجولة الـ 25 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال كارتيرون: "سعيد جدا بحصد الثلاث نقاط. مباراة كانت صعبة جدا وتحديدا بسبب الإرهاق البدني".

أخبار متعلقة
أمير مرتضى: إصابة شيكابالا خفيفة.. ولا أتوقع تأجيل نصف نهائي الأبطال جنش يظهر بقميص مؤمن زكريا عقب لقاء الجيش ويوجه باكيا رسالة للجميع طبيب الزمالك يكشف لـ في الجول تشخيص إصابة ساسي وبنشرقي الفارس يخرج فائزا أمام الجيش.. عبد الله يصنع أوباما يسجل الزمالك ينتصر

وأوضح في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "كنا نعاني من الإرهاق البدني بعد لعب مباراة كبيرة أمام بيراميدز قبل 3 أيام".

وأضاف "اللاعبون كانوا يعانون من إرهاق شديد، وطالبتهم بين الشوطين باللعب بروح عالية. كانوا يحتاجون للتحفيز فقط".

وتابع "سعيد للغاية أننا ننجح في التسجيل من أقل عدد من الفرص. في بعض الأوقات كنا نسدد 25 تسديدة ولا ننجح في التسجيل، وتم معالجة ذلك وسعيد للغاية بأننا الآن أصبحنا نسجل من أقل فرص ممكنة".

وعن زيادة الإصابات، أشار كارتيرون: "لا نعاني من إصابات عضلية بل معظم الإصابات في الأربطة وهذا بسبب لعب عدد كبير من المباريات في وقت قليل، أو بسبب التحامات في مباريات".

هدف الزمالك جاء بصناعة متقنة من عبد الله جمعة ورأسية رائعة من أوباما في الدقيقة 57.

وشهدت المباراة إصابة أشرف بنشرقي قبل اللقاء، وفرجاني ساسي خلال اللقاء.

ووصل الزمالك للنقطة 51 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 26 في المركز الـ 13.

في الدوري الزمالك كارتيرون
نرشح لكم
أخر الأخبار
الغندور حكما لمباراة الحدود والأهلي 6 دقيقة | الدوري المصري
كارتيرون: سعيد للغاية بالتسجيل من أقل فرص ممكنة.. وهذا ردي على زيادة الإصابات 17 دقيقة | الدوري المصري
أمير مرتضى: إصابة شيكابالا خفيفة.. ولا أتوقع تأجيل نصف نهائي الأبطال 21 دقيقة | الدوري المصري
جنش يظهر بقميص مؤمن زكريا عقب لقاء الجيش ويوجه باكيا رسالة للجميع 34 دقيقة | مصر
فرج عامر: مدرب سموحة المقبل لن يكون من الأسماء المشهورة 35 دقيقة | الدوري المصري
باولو: بسيوني طالبني بـ "لطش أي كرة" ضد الزمالك 35 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - الأهلي يفوز على الاتحاد ويعادل نتيجة سلسلة النهائي 49 دقيقة | مصر
محمد بسام: حذرت زملائي من هدف أوباما قبل المباراة 49 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن: تغريم كهربا مليون جنيه.. تعرف على ما حدث 2 ونستون بوجارد.. المدافع "المجرم" الذي "سرق" من تشيلسي 15 مليون يورو 3 8 رسائل نارية من عبد الحفيظ عن "المسؤول الذي اعتاد تلقي الضرب".. وأزمة كهربا 4 مرتضى يدعو لاجتماع طارئ لبحث عدم استكمال الزمالك لـ الدوري
قد ينال إعجابك