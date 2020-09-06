كارتيرون: سعيد للغاية بالتسجيل من أقل فرص ممكنة.. وهذا ردي على زيادة الإصابات

يشعر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لـ الزمالك بسعادة كبيرة بسبب قدرة فريقه على التسجيل من أقل عدد ممكن من الفرص.

الزمالك انتصر على طلائع الجيش بهدف أوباما في الجولة الـ 25 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال كارتيرون: "سعيد جدا بحصد الثلاث نقاط. مباراة كانت صعبة جدا وتحديدا بسبب الإرهاق البدني".

وأوضح في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "كنا نعاني من الإرهاق البدني بعد لعب مباراة كبيرة أمام بيراميدز قبل 3 أيام".

وأضاف "اللاعبون كانوا يعانون من إرهاق شديد، وطالبتهم بين الشوطين باللعب بروح عالية. كانوا يحتاجون للتحفيز فقط".

وتابع "سعيد للغاية أننا ننجح في التسجيل من أقل عدد من الفرص. في بعض الأوقات كنا نسدد 25 تسديدة ولا ننجح في التسجيل، وتم معالجة ذلك وسعيد للغاية بأننا الآن أصبحنا نسجل من أقل فرص ممكنة".

وعن زيادة الإصابات، أشار كارتيرون: "لا نعاني من إصابات عضلية بل معظم الإصابات في الأربطة وهذا بسبب لعب عدد كبير من المباريات في وقت قليل، أو بسبب التحامات في مباريات".























































































































هدف الزمالك جاء بصناعة متقنة من عبد الله جمعة ورأسية رائعة من أوباما في الدقيقة 57.

وشهدت المباراة إصابة أشرف بنشرقي قبل اللقاء، وفرجاني ساسي خلال اللقاء.

ووصل الزمالك للنقطة 51 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 26 في المركز الـ 13.