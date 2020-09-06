الفارس يخرج فائزا أمام الجيش.. عبد الله يصنع أوباما يسجل الزمالك ينتصر

خرج الفارس الأبيض منتصرا من أمام طلائع الجيش بعد لقاء قوي انتهى بفوز الزمالك في الجولة الـ 25.

الزمالك انتصر على طلائع الجيش بهدف مقابل لا شيء على استاد القاهرة.

هدف الزمالك جاء بصناعة متقنة من عبد الله جمعة ورأسية رائعة من أوباما في الدقيقة 57.

video:1 رأسية أوباما تضع #الزمالك فى المقدمة أمام #طلائع_الجيش 🏹💥⚽️#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/41sL2V60z1 — WATCH iT! (@WatchiTMENA) September 6, 2020

وشهدت المباراة إصابة أشرف بنشرقي قبل اللقاء، وفرجاني ساسي خلال اللقاء.

ووصل الزمالك للنقطة 51 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 26 في المركز الـ 13.

إصابة قبل البداية

خلال عمليات الإحماء، اشتكى أشرف بنشرقي من آلام في العضلة الضامة ليتقرر استبعاده من المباراة.

وقرر الجهاز الفني لـ الزمالك الدفع بـ كابونجو كاسونجو بدلا من المصاب أشرف بنشرقي.

وعاد محمد صبحي حارس الزمالك للتواجد في قائمة فريقه مرة أخرى، ليجلس على مقاعد البدلاء، وذلك بعد خروج بنشرقي من القائمة بالكامل.

كاسونجو شارك كجناح مع محمد أوناجم مع تواجد مصطفى محمد كمهاجم صريح.

باتريس كارتيرون اعتمد على محمود عبد الرحيم "جنش" في حراسة المرمى، مع عودة طارق حامد من جديد للعب بجوار فرجاني ساسي بعد عودته من الإيقاف.

في الدفاع لعب محمود علاء بجانب محمد عبد الغني مع الظهيرين أحمد عيد وعبد الله جمعة.

على الجانب الآخر شارك كريم طارق وناصر منسي في خط هجوم طلائع الجيش، مع مشاركة محمد شحاتة في وسط الملعب.

كريم طارق يقود طلائع الجيش أمام الزمالك 🔴#في_الدوري pic.twitter.com/PvUszg49mS — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) September 6, 2020

أفضلية للطلائع

طلائع الجيش دخل اللقاء بأفضلية على الزمالك، وهدد مرماه برأسية مبكرة ولكنها جاءت سهلة في يد جنش.

وفي الدقيقة 13 ومن لعبة ثنائية هدد أحمد سمير مرمى الزمالك ولكن تسديدته لم تعبر جنش.

أفضلية الجيش ظهرت من الجانب الأيسر للطلائع بفضل كريم طارق ومحمد شحاتة، أفضلية تسببت في حصول أحمد عيد على بطاقة صفراء في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 25 أطلق كريم طارق تسديدة قوية اصطدمت في دفاع الزمالك لتتحول إلى ركلة ركنية مرت في النهاية بلا خطورة.

وواصل كريم طارق وأحمد سمير تشكيل الخطورة بتسديدتهما على مرمى جنش، ولكن شباك الأبيض لم تهتز، وعادت السيطرة للزمالك.

إصابة ساسي

وتعرض فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك لإصابة غادر على إثرها المباراة.

واشتكى ساسي من آلام في الظهر قبل أن يتلقى العلاج ويعود من جديد لاستكمال المباراة، ولكنه لم يقدر على مواصلة اللعب.

وغادر ساسي أرضية الملعب في الدقيقة 39 بسبب آلام في الظهر.

وأثناء خروج فرجاني من الملعب حصل على بطاقة صفراء ليتأكد غيابه عن مباراة سموحة المقبلة بسبب الإيقاف.

خبر في الجول - التشخيص المبدئي لإصابة فرجاني ساسي هو كدمة قوية في الظهر. pic.twitter.com/hRBot6vD8n — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) September 6, 2020

ودفع كارتيرون بـ إسلام جابر بدلا من المصاب ساسي.

وسيطر الزمالك على آخر 5 دقائق من الشوط الأول ولكنه لم يشكل خطورة على مرمى الجيش باستثناء تسديدة من أوباما.

لدغة أوباما

الشوط الثاني بدأ بهدوء وتبادل السيطرة بين الفريقين.

محمد سمير حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 52، قبل أن تهتز الشباك أخيرا في الدقيقة 56.

انطلاقة ولا أروع من عبد الله جمعة بعد تمريرة كاسونجو، قبل أن يرسل ظهير الزمالك عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء.

وارتقى أوباما لعرضية عبد الله جمعة ليحولها بإتقان في الشباك ويكتب تقدم الزمالك.

هدف أوباما هو هدفه الشخصي الثاني في الدوري والأول منذ تسجيله في الإسماعيلي في شهر فبراير الماضي.

عودة مصطفى فتحي

مع تقدم الزمالك، دفع كارتيرون بـ أسامة فيصل والعائد من جديد للظهور بعد غياب طويل مصطفى فتحي، بدلا من كاسونجو ومصطفى محمد.

عبد الحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش بدوره دفع بـ عمرو جمال وأحمد داوودا بدلا من محمد شحاتة وناصر منسي.

وكاد مصطفى فتحي أن يسجل الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 64 ولكن تسديدته جاءت في دفاع الجيش، وسط مطالبات من اللاعب باحتساب ركلة جزاء.

وعاد مصطفى فتحي ليشكل خطورة على الجيش بتسديدة قوية ولكنها مرت بجوار القائم بقليل في الدقيقة 72.

وشارك حسام باولو بدلا من أحمد سمير في الدقيقة 73.

وحصل طارق حامد على بطاقة صفراء في الدقيقة 74 بعد تدخل على كريم طارق.

التغييرات استمرت فشارك حسام عبد المجيد وعمر السعيد بدلا من أوناجم وأوباما في الدقيقة 79.

فرص عمرو جمال

وضغط طلائع الجيش على الزمالك في محاولة لإدراك التعادل، بينما اعتمد الفارس الأبيض على المرتدات.

وكاد عمرو جمال أن يدرك التعادل للجيش بضربة رأس في الدقيقة 86 ولكنها مرت بجوار قائم جنش.

وحصل إسلام جابر هو الآخر على بطاقة صفراء في الدقيقة 88.

الدقائق الأخيرة شهدت فرص قليلة من الجيش عن طريق عمرو جمال ولكن فرص الأخير لم تهز شباك الفارس الذي خرج منتصرا.