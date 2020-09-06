أمير مرتضى: إصابة شيكابالا خفيفة.. ولا أتوقع تأجيل نصف نهائي الأبطال

أبدى أمير مرتضى منصور رضاه عن الفوز على طلائع الجيش رغم عدم جودة الأداء بالنسبة له.

الزمالك فاز على طلائع الجيش بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري المصري.























































































































وقال أمير مرتضى منصور في تصريحات لقناة الزمالك عقب اللقاء: "فوز هام لاستغلال تعثر بيراميدز وأخذ الأسبقية في المركز الثاني".

وأضاف "لا يمكنني الحديث مع اللاعبين عن الأداء وسط تلاحم المباريات غير الطبيعي. لا وقت للتدرب أو حتى الاستشفاء".

أمير أتبع "إصابة شيكابالا خفيفة. قدمه التوت فقط تحته وستجده يدخل معنا في المباريات مجددا وسريعا في الفترة المقبلة".

وتطرق أمير مرتضى للحديث عن تقنية الفيديو في الدوري، ونصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، فقال عن ذلك "أقول كلامي هذا ونحن نفوز وبدون عوامل مساعدة".

المشرف العام واصل "لا أحب أسلوب ترهيب الحكام لكننا لم ندفع كل تلك الأموال في التقنية لكي لا يعرف الحكام كيفية استخدامها".

وأضاف "لا أعتقد بأن أخبار تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا صحيحة. لم نٌخطر بأي شيء رسمي ونعمل على ما وصل إلينا من مواعيد وحجزنا الفندق والطيران على هذا الأساس".

أمير أتم "لم أٌبلغ حتى الآن بنتيجة اجتماع مجلس إدارة الزمالك حول عدم استكمال بطولة الدوري".

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري.

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