فرج عامر: مدرب سموحة المقبل لن يكون من الأسماء المشهورة

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن طريقة اختيار المدير الفني الجديد للفريق.

وكان حمادة صدقي المدير الفني لسموحة اعتذر عن عدم استكمال مهمته مع الفريق السكندري بعد التعادل مع أسوان في الدوري المصري.

وقال فرج عامر عبر قناة الحدث اليوم: "قبل الكورونا كان سموحة أحد أقوى فرق الدوري والفريق الوحيد الذي تعادل مع الأهلي".

وأضاف "وبعد العودة من التوقف هناك بعض اللاعبين لم يصلوا إلى مستواهم والبعض الآخر غير منتظم مع الفريق بشكل جيد".

وأكمل "الأزمة بعيدة تماما عن حمادة صدقي لأنه مدرب مميز وتولى تدريب سموحة أكثر من مرة وحقق معنا نجاحات كثيرة، لكن الفريق يقابله سوء توفيق لذلك فضل عدم الاستمرار".

وبسؤاله هل إذا كان مدرب سموحة المقبل سيكون واحدا من حسام حسن أو محمد يوسف رد قائلا: "الثنائي من الأسماء الكبيرة في عالم التدريب، ولكن سموحة لن يتعاقد مع مدرب ذو اسم كبير".

وأتم تصريحاته "سنتعاقد مع مدرب صغير ليس مشهورا ليكون لديه طموح ورغبة في تحقيق نجاحات مع الفريق".

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