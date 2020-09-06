باولو: بسيوني طالبني بـ "لطش أي كرة" ضد الزمالك

الأحد، 06 سبتمبر 2020 - 23:14

كتب : FilGoal

حسام باولو

كشف مهاجم طلائع الجيش حسام سلامة "باولو" عن تعليمات مدربه عبد الحميد بسيوني – المهاجم المخضرم السابق – قبل نزوله بديلا ضد الزمالك.

وقال باولو:"نسير بشكل جيد في المباريات الأخيرة. الزمالك فريق كبير وكنا نريد الفوز لنكون في مكانة جيدة".

وأكمل "المباراة كانت سجالا في الشوط الأول. الآن نركز في المباراة القادمة ضد الجونة فهي صعبة".

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وأردف "تدربت آخر أسبوعين بعد الحادثة، وقبل المشاركة قال لي بسيوني (ركز في منطقة الجزاء، الطش أي كرة مثلما تفعل دائما".

وشدد بسيوني "بسيوني طالبني بعد الخروج من منطقة الجزاء لتميزي أنا وعمرو جمال في استغلال العرضيات".

وكشف باولو تفاصيل الحادث المروري الذي تعرض له: "كنت أسير بشكل جيد في معسكر الإعداد بالإسكندرية، وفي فرح أحمد هاني صديقي بالإسماعيلية، اصطدمت بالرصيف في كوبري العاشر من رمضان، هناك تحويلات في الطريق وإصلاحات دون إشارات والإصابة بسيطة بكدمة في الكتف الأيسر".

خرج الفارس الأبيض منتصرا من أمام طلائع الجيش بعد لقاء قوي انتهى بفوز الزمالك في الجولة الـ 25.

ووصل الزمالك للنقطة 51 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 26 في المركز الـ 13.

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