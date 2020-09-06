كرة سلة - الأهلي يفوز على الاتحاد ويعادل نتيجة سلسلة النهائي

الأحد، 06 سبتمبر 2020 - 23:01

كتب : FilGoal

الأهلي والاتحاد كرة سلة - نهائي الدوري المصري

فاز فريق كرة السلة بالنادي الأهلي على الاتحاد السكندري بنتيجة 76 – 65 في المباراة الثانية من سلسلة نهائي الدوري المصري لموسم 2019/2020.

ونجح الأهلي في الفوز على الاتحاد ليعادل النتيجة في سلسلة النهائي وتصبح 1-1، بعدما فاز زعيم الثغر في المباراة الأولى بنتيجة 101 – 94.

ومن المنتظر أن تقام المباراة الثالثة بين الأهلي والاتحاد يوم الثلاثاء المقبل، في الصالة الرياضية في مدينة السادس من أكتوبر.

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ويتوج بلقب دوري السلة من ينجح في الفوز بـ3 مباريات من سلسلة النهائي التي تصل إلى 5 مباريات.

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الأهلي الاتحاد السكندري الدوري المصري
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