كرة سلة - الأهلي يفوز على الاتحاد ويعادل نتيجة سلسلة النهائي

فاز فريق كرة السلة بالنادي الأهلي على الاتحاد السكندري بنتيجة 76 – 65 في المباراة الثانية من سلسلة نهائي الدوري المصري لموسم 2019/2020.

ونجح الأهلي في الفوز على الاتحاد ليعادل النتيجة في سلسلة النهائي وتصبح 1-1، بعدما فاز زعيم الثغر في المباراة الأولى بنتيجة 101 – 94.

ومن المنتظر أن تقام المباراة الثالثة بين الأهلي والاتحاد يوم الثلاثاء المقبل، في الصالة الرياضية في مدينة السادس من أكتوبر.

ويتوج بلقب دوري السلة من ينجح في الفوز بـ3 مباريات من سلسلة النهائي التي تصل إلى 5 مباريات.

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