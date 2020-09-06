طبيب الزمالك يكشف لـ في الجول تشخيص إصابة ساسي وبنشرقي

الأحد، 06 سبتمبر 2020 - 22:52

كتب : إبراهيم رمضان

فرجاني ساسي - الزمالك - طلائع الجيش

كشف محمد أسامة طبيب نادي الزمالك، تشخيص إصابة فرجاني ساسي وأشرف بنشرقي لاعبا الفريق.

وقال محمد أسامة في تصريحات لـFilGoal.com: "إصبة فرجاني ساسي عبارة عن ألم في العضلة أسفل الظهر بسبب كدمة قوية".

وأضاف "ساسي سيخضع لبرنامج تأهيلي بداية من غدا".

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طبيب الزمالك أتم "بنشرقي يعاني شد في العضلة الضامة وسيخضع لأشعة غدا للتعرف على درجة الإصابة ومدة الغياب".

أشرف بنشرقي تعرض لإصابة بشد في العضلة الضامة قبل انطلاق لقاء الزمالك وطلائع الجيش وغادر قائمة المباراة، فيما خرج ساسي مصابا في الدقيقة الـ37 وشارك إسلام جابر بدلا منه.

وفاز الزمالك على طلائع الجيش بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري المصري.

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