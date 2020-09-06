سويسرا تؤجل فوز ألمانيا الأول.. وإسبانيا تنتصر في ليلة فاتي وراموس

كسر أنسو فاتي رقما صمد أمام لاعبي منتخب إسبانيا، منذ عام 1925، في فوز منتخب لاروخا على أوكرانيا 4-0 في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة للقسم الأول من دوري الأمم الأوروبية.

إسبانيا افتتحت التسجيل بعد 3 دقائق فقط، بعدما حصل فاتي على ركلة جزاء سجلها سيرخيو راموس بنجاح.

وفي الدقيقة 29، سجل صاحب الـ172 مباراة دولية الهدف الثاني لفريق مستغلا عرضية دانييل أولمو من رأسية.

راموس صار على بعد 12 مباراة من أحمد حسن قائد منتخب مصر الأسبق وعميد لاعبي العالم، الذي لعب 184 مباراة دولية.

وبعد 3 دقائق فقط، أضاف فاتي الهدف الثالث بعد فاصل مهاري رائع، ليصبح أصغر من سجل في تاريخ منتخب إسبانيا.

فاتي سجل الهدف بعمر الـ 17 و311 يوما، ليكسر نجم برشلونة رقم إرازاكين الذي سجل ضد سويسرا عام 1925 بعمر الـ18 و344 يوما.

وفي الدقيقة 84، أتم فيران توريس أهداف لاروخا بالاستفادة من خطأ دفاعي أوكراني.

وفي المباراة الثانية في نفس المجموعة، تعادل منتخب ألمانيا للمباراة الثانية على التوالي بعد تعادله مع إسبانيا في الجولة الأولى، وبنفس النتيجة ضد سويسرا.

إيلكاي جوندوجان تقدم للمانشافت بتسديدة بعيدة المدى في الدقيقة 14، ولكن في الدقيقة 58 تعادل سيلفان فيدمر للسويسريين أصحاب الأرض.

إسبانيا تتصدر المجموعة التي يتأهل بطلها فقط لنصف النهائي بـ 4 نقاط، أمام أوكرانيا صاحبة الـ 3 نقاط وألمانيا صاحبة النقطتين وسويسرا المتذيلة بنقطة واحدة.

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