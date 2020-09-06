تعرف على التشخيص المبدئي لإصابة فرجاني ساسي

تعرض فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك لإصابة وغادر مباراة الفريق أمام طلائع الجيش مصابا.

وحسب الجهاز الطبي لنادي الزمالك، فإن التشخيص المبدئي لإصابة فرجاني ساسي هي كدمة قوية في الظهر.

الجهاز الفني لنادي الزمالك فضل عدم المغامرة باللاعب، وقرر إخراجه تفاديا لتفاقم إصابته.

وغادر ساسي مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدقيقة الـ37، ليشارك إسلام جابر بدلا منه.

فرجاني ساسي وأشرف بنشرقي غادرا الملعب بين الشوطين متوجهين إلى منازلهما، على أن يخضعا لفحوصات طبية مساء غد الإثنين لتحديد مدى إصابتهما تحديدا.

كان أشرف بنشرقي قد تعرض لإصابة أثناء الإحماء قبل المباراة بشد في العضلة الضامة، وغادر قائمة اللقاء تماما.

وتلقى ساسي بطاقة صفراء أثناء الخروج من الملعب، ليتأكد غيابه عن لقاء سموحة المقبل للإيقاف بسبب تلقي البطاقة الصفراء الثالثة.

ويتقدم الزمالك على طلائع الجيش بهدف حتى الآن مع انتصاف الشوط الثانية من اللقاء.

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