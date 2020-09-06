رقم تاريخي.. جون أنتوي يٌخلد اسمه في سجلات الكرة المصرية

كتب جون أنتوي المهاجم الغاني لفريق بيراميدز، تاريخا جديدا في الكرة المصرية بعد هدفه في مرمى الجونة.

جون أنتوي سجل هدف بيراميدز الوحيد في مرمى الجونة اليوم الأحد، ورغم خسارة فريقه، لكن هدف أنتوي كتب لنفسه تاريخا جديدا.

الهدف هو المائة لـ جون أنتوي رٌفقة الأندية المصرية، ليصبح أول لاعب أجنبي يصل لمائة هدف مع الأندية المصرية.

ملحوظة: تم احتساب هدف مصر للمقاصة في المقاولون العرب موسم 2017-18 وهو الهدف الذي سدد فيه أنتوي ركلة جزاء اصطدمت بالقائم وارتدت إلى جسم الحارس وعادت ودخلت المرمى.

وجاءت توزيعة أهداف جون أنتوي كالتالي:

72 هدفا في الدوري المصري

14 هدفا في كأس مصر

3 أهداف في دوري أبطال إفريقيا

9 أهداف في الكونفدرالية الإفريقية

2 هدفان في البطولة العربية

ومع الأندية، جاءت توزيعة أهداف أنتوي كالتالي:

35 هدفا مع الإسماعيلي

11 هدفا مع الأهلي

40 هدفا مع مصر للمقاصة

14 هدفا مع بيراميدز

الهدف جعل جون أنتوي يعادل صلاح أمين أيضا برصيد 72 هدفا في ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري المصري.

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#الجونة يواصل تفوقه على #بيراميدز ويفوز بثنائية

تقدم بيراميدز عن طريق جون أنطوى فى الدقيقة 44 بينما سجل والتر بواليا ثنائية الجونة فى الدقيقتين 46 و63 #الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/9QPtXxH23T — WATCH iT! (@WatchiTMENA) September 6, 2020

جون أنتوي وصل لمصر عام 2012 مع فريق الإسماعيلي، قبل أن يرحل عام 2015 إلى الشباب السعودي، ثم يعود إلى مصر عبر بوابة الأهلي سنة 2017.

من الأهلي انضم أنتوي إلى مصر للمقاصة معارا سنة 2017، ثم انضم لهم بشكل كامل موسم 2018/2019.

وبداية من يوليو 2019، انضم أنتوي إلى بيراميدز قادما من مصر للمقاصة.

صاحب الـ28 عاما سبق وتوج بجائزة هداف الدوري المصري موسم 2013/2014 رفقة الإسماعيلي برصيد 11 هدفا.

الإحصائية مٌقدمة لنا من المؤرخ الرياضي أ/ خالد جمال.

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