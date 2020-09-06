مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: وحيد يطلب جلسة مع فايلر.. وهذا سبب استبعاده أمام الحدود

الأحد، 06 سبتمبر 2020 - 20:49

كتب : FilGoal

محمود وحيد - الأهلي - المصري

كشف مصدر مقرب من محمود وحيد ظهير الأهلي الأيسر كواليس استبعاده من قائمة الفريق لمواجهة حرس الحدود يوم غد الإثنين في الجولة 25 من الدوري.

محمود وحيد

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "بعد مباراة وادي دجلة الأخيرة، والتي لم يشارك فيها رغم غياب علي معلول، شعر وحيد بحزن شديد وعقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة واستأذن بالتدريب في الجيم".

وأردف "وحيد طلب عقد جلسة مع ريني فايلر المدير الفني للفريق بعد لقاء حرس الحدود لمعرفة سبب استبعاده رغم غياب علي معلول، ورغم رؤيته بأنه لم يقصر في الفترة الماضية".

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وأتم المصدر "وحيد واصل التدريب في الجيم اليوم ليخرج من قائمة الفريق".

صاحب الـ 26 عاما انضم للأهلي في يناير 2019، وشارك في 9 مباريات هذا الموسم وصنع هدفا وحيدا.

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الأهلي محمود وحيد في الدوري ريني فايلر
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