تشكيل الزمالك – جنش يحرس المرمى.. وعودة طارق حامد أمام طلائع الجيش

الأحد، 06 سبتمبر 2020 - 19:54

كتب : أحمد شوقي صلاح

كاسونجو - الزمالك - بيراميدز

اختار الزمالك البدء بتشكيل بغالبية لاعبين شباب وناشئين أمام طلائع الجيش.

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش بعد قليل.

تشكيل الزمالك شهد عودة محمود عبد الرحيم "جنش" لحراسة مرمى الفريق بعدما سبق وحرس المرمى أمام نادي مصر أيضا.

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طارق حامد عاد للتشكيل الأساسي بعد غياب أمام بيراميدز للإيقاف.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: محمود عبد الرحيم "جنش".

الدفاع: عبد الله جمعة - محمد عبد الغني - محمود علاء - أحمد عيد.

الوسط: طارق حامد - فرجني ساسي.

أمامهما: أشرف بنشرقي - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمد أوناجم.

الهجوم: مصطفى محمد.

من جهة أخرى، تواجد مصطفى فتحي على مقاعد البدلاء لأول مرة منذ استئناف النشاط في بطولة الدوري.

وجاءت دكة بدلاء الزمالك كالتالي:

حارس: محمد عواد.

الدفاع: حسام عبد المجيد.

الوسط: إسلام جابر - محمد عنتر - مصطفى فتحي - كريم بامبو.

الهجوم: كابونجو كاسونجو - عمر السعيد - أسامة فيصل.

ويلتقي الزمالك مع طلائع الجيش بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري المصري.

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