تغيير 39 مدربا بعد 25 جولة في الدوري المصري

رقم قياسي جديد يحققه الدوري المصري في تغيير مدربي فرق المسابقة خلال موسم واحد.

وقبل نهاية الجولة الـ25 من الدوري المصري لموسم 2019/2020، شهدت المسابقة تغيير 39 مدربا لـ18 فريقا.

ورحل حمادة صدقي عن تدريب سموحة وهو آخر مدرب يرحل عن الدوري المصري حتى الآن.

39 مدربا ما بين المدرب الدائم والمؤقت تم تغييرهم في فرق الدوري المصري هذا الموسم خلال 25 جولة.

ومن بين 18 فريقا للدوري المصري 4 فقط فرق لم تلجأ لتغيير مديرها الفني وهي الأهلي والإنتاج الحربي والمقاولون العرب والاتحاد السكندري.

أما أكثر الفرق تغييرا للمدربين هو الإسماعيلي الذي تناوب على تدريبه حتى الآن 4 مدربين وسيرتفع العدد إلى 5 خلال الأيام المقبلة.

36 مدربا عملوا في الدوري المصري هذا الموسم، من بينهم 3 مدربين تولوا تدريب أكثر من فريق وهم علي ماهر وإيهاب جلال وطارق العشري.

بالتأكيد العدد قابل للزيادة خاصة أن الموسم الماضي في الدوري المصري شهد تغيير 51 مدربا، وهو الرقم الأكبر في تاريخ المسابقة.

وفي الأيام القليلة المقبلة سيرتفع عدد المدربين في الدوري المصري إلى 41 مدربا عندما يتم تعيين مديرا فنيا جديدا لفريق سموحة خلفا لحمادة صدقي، وآخر للإسماعيلي بدلا من أحمد العجوز الذي يتولى تدريب الفريق بشكل مؤقت.

وإليكم جميع المديرين الفنيين في الدوري المصري هذا الموسم بعد مرور 25 جولة:

الأهلي

ريني فايلر

الاتحاد السكندري

طلعت يوسف

المقاولون العرب

عماد النحاس

الإنتاج الحربي

مختار مختار

الزمالك

ميتشو

باتريس كارتيرون

سموحة

حسام حسن

حمادة صدقي

الإسماعيلي

ييشيتش

ديديه جوميز

أدهم السلحدار (مؤقت)

أحمد العجوز (مؤقت)

إنبي

علي ماهر

حلمي طولان

حرس الحدود

طارق العشري

محمد حليم

طلائع الجيش

سيرجيو فارياس

طارق يحيى

عبد الحميد بسيوني

بيراميدز

سيباستيان ديسابر

أنتي تشاتشيتش

المصري

إيهاب جلال

طارق العشري

علي ماهر

أسوان

مجدي عبد العاطي

أحمد كشري

طنطا

أيمن المزين

محمد صلاح

أحمد سامي

الجونة

نيبوشا

رضا شحاتة (مؤقت)

بيدرو بارني

وادي دجلة

تاكيس جونياس

نيكوديموس بابافاسيليو

نادي مصر

عبد الناصر محمد

خالد جلال

مصر للمقاصة

أحمد حسام "ميدو"

إيمانويل أمونيكي

إيهاب جلال

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