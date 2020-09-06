تغيير 39 مدربا بعد 25 جولة في الدوري المصري

الأحد، 06 سبتمبر 2020 - 18:00

كتب : عمرو عبد المنعم

المدربين في الدوري المصري

رقم قياسي جديد يحققه الدوري المصري في تغيير مدربي فرق المسابقة خلال موسم واحد.

وقبل نهاية الجولة الـ25 من الدوري المصري لموسم 2019/2020، شهدت المسابقة تغيير 39 مدربا لـ18 فريقا.

ورحل حمادة صدقي عن تدريب سموحة وهو آخر مدرب يرحل عن الدوري المصري حتى الآن.

أخبار متعلقة
باسم مرسي يهزم فريق مسقط رأسه في مواصلة الإنتاج للانتصارات.. طنطا يستمر في الغرق في الجول يحقق - هل كأس إفريقيا المسروقة أصلية.. متى سُرقت وكيف نستردها فرج عامر لـ في الجول: حمادة صدقي رحل عن سموحة

39 مدربا ما بين المدرب الدائم والمؤقت تم تغييرهم في فرق الدوري المصري هذا الموسم خلال 25 جولة.

ومن بين 18 فريقا للدوري المصري 4 فقط فرق لم تلجأ لتغيير مديرها الفني وهي الأهلي والإنتاج الحربي والمقاولون العرب والاتحاد السكندري.

أما أكثر الفرق تغييرا للمدربين هو الإسماعيلي الذي تناوب على تدريبه حتى الآن 4 مدربين وسيرتفع العدد إلى 5 خلال الأيام المقبلة.

36 مدربا عملوا في الدوري المصري هذا الموسم، من بينهم 3 مدربين تولوا تدريب أكثر من فريق وهم علي ماهر وإيهاب جلال وطارق العشري.

بالتأكيد العدد قابل للزيادة خاصة أن الموسم الماضي في الدوري المصري شهد تغيير 51 مدربا، وهو الرقم الأكبر في تاريخ المسابقة.

وفي الأيام القليلة المقبلة سيرتفع عدد المدربين في الدوري المصري إلى 41 مدربا عندما يتم تعيين مديرا فنيا جديدا لفريق سموحة خلفا لحمادة صدقي، وآخر للإسماعيلي بدلا من أحمد العجوز الذي يتولى تدريب الفريق بشكل مؤقت.

وإليكم جميع المديرين الفنيين في الدوري المصري هذا الموسم بعد مرور 25 جولة:

الأهلي

ريني فايلر

الاتحاد السكندري

طلعت يوسف

المقاولون العرب

عماد النحاس

الإنتاج الحربي

مختار مختار

الزمالك

ميتشو

باتريس كارتيرون

سموحة

حسام حسن

حمادة صدقي

الإسماعيلي

ييشيتش

ديديه جوميز

أدهم السلحدار (مؤقت)

أحمد العجوز (مؤقت)

إنبي

علي ماهر

حلمي طولان

حرس الحدود

طارق العشري

محمد حليم

طلائع الجيش

سيرجيو فارياس

طارق يحيى

عبد الحميد بسيوني

بيراميدز

سيباستيان ديسابر

أنتي تشاتشيتش

المصري

إيهاب جلال

طارق العشري

علي ماهر

أسوان

مجدي عبد العاطي

أحمد كشري

طنطا

أيمن المزين

محمد صلاح

أحمد سامي

الجونة

نيبوشا

رضا شحاتة (مؤقت)

بيدرو بارني

وادي دجلة

تاكيس جونياس

نيكوديموس بابافاسيليو

نادي مصر

عبد الناصر محمد

خالد جلال

مصر للمقاصة

أحمد حسام "ميدو"

إيمانويل أمونيكي

إيهاب جلال

اقرأ أيضا:

هل كأس إفريقيا المسروقة أصلية

استبعاد حكم القمة من الدوري السعودي

الأهلي الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
فرج عامر يعلن عبر في الجول: تعيين سامي مدربا لسموحة والكشف عن جهازه المساعد 21 دقيقة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الإثنين 7 سبتمبر 2020.. الحدود يواجه الأهلي وهولندا ضد إيطاليا 37 دقيقة | الدوري المصري
إسماعيل يوسف: ضغط مباريات الدوري سيضعنا في أزمة قبل نصف نهائي إفريقيا 9 ساعة | الدوري المصري
حسن مصطفى يوضح سبب دعوة الخطيب على قرعة بطولة العالم لليد.. ويفسر دعابة مبارك وشيراك 10 ساعة | رياضات أخرى
الغندور حكما لمباراة الحدود والأهلي 10 ساعة | الدوري المصري
كارتيرون: سعيد للغاية بالتسجيل من أقل فرص ممكنة.. وهذا ردي على زيادة الإصابات 11 ساعة | الدوري المصري
أمير مرتضى: إصابة شيكابالا خفيفة.. ولا أتوقع تأجيل نصف نهائي الأبطال 11 ساعة | الدوري المصري
جنش يظهر بقميص مؤمن زكريا عقب لقاء الجيش ويوجه باكيا رسالة للجميع 11 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن: تغريم كهربا مليون جنيه.. تعرف على ما حدث 2 ونستون بوجارد.. المدافع "المجرم" الذي "سرق" من تشيلسي 15 مليون يورو 3 خبر في الجول - بيراميدز يُعدّل مدة عقد رمضان صبحي.. ويقدمه يوم الإثنين 4 8 رسائل نارية من عبد الحفيظ عن "المسؤول الذي اعتاد تلقي الضرب".. وأزمة كهربا
قد ينال إعجابك