شيفتشنكو: لونين يستطيع منافسة كورتوا في ريال مدريد

الأحد، 06 سبتمبر 2020 - 15:55

كتب : FilGoal

أندري لونين

يرى أندري شيفتشنكو المدير الفني لمنتخب أوكرانيا، أن حارسه أندري لونين قادر على منافسة تيبو كورتوا في ريال مدريد.

أندري لونين

النادي : ريال بلد الوليد

أوكرانيا
ريال مدريد

وصرّح أسطورة كرة القدم الأوكرانية: "لونين يمتلك ما يكفي من الجودة لمنافسة كورتوا".

وأضاف شيفتشنكو: "إنه أفضل حارس مرمى شاب في أوروبا على الأرجح، صاحب المستقبل الأفضل".

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وأتم: "لهذا قمت بضمه لصفوف المنتخب، وأعتقد أنه سيتواجد في ريال مدريد لسنوات عديدة".

وتواجد لونين على مقاعد بدلاء منتخب بلاده أوكرانيا خلال الفوز 2-1 على سويسرا قبل 3 أيام ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

شيفتشنكو يفضّل الاعتماد حتى اللحظة على حارسه المخضرم أندري بياتوف قائد المنتخب الأوكراني.

وكان لونين قد تألق في في كأس العالم للشباب 2019 وقاد أوكرانيا للفوز بها وحصد القفاز الذهبي في البطولة.

لونين انضم إلى ريال مدريد قادما من زوريا لوكانسك الأوكراني في صيف 2018 مقابل 8,5 ملايين يورو.

لكنه خرج معارا في موسم الأول إلى ليجانيس، قبل أن يقضي موسمه الثاني معارا إلى بلد الوليد ثم ريال أوفييدو على التوالي.

ومن المنتظَر أن يكون لونين الحارس الثاني في ريال مدريد بالموسم الجديد، خلف تيبو كورتوا، بعد انتهاء إعارة ألفونس أريولا.

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