مدرب ليون: لو سنحت فرصة برشلونة لـ ديباي فسأوصله هناك بسيارتي شخصيا

فتح رودي جارسيا المدير الفني لـ أوليمبيك ليون، الباب أمام انتقال لاعبه ممفيس ديباي إلى برشلونة.

وصرّح جارسيا عبر برنامج "تيليفوت" الفرنسي: "لو سنحت الفرصة لـ ممفيس ديباي، أو أي لاعب آخر في قائمتي، للعب في فريق مهيء للفوز بدوري أبطال أوروبا، فإني سأوصله شخصيا بسيارتي إلى برشلونة".

وأضاف: "ديباي لاعب من الطراز الرفيع، إنه لاعب مذهل، عاد لتوه من إصابة بقطع في الرباط الصليبي. لو بقي معنا سيزيدنا قوة".

وواصل: "سمعت من الصحافة الكتالونية عن اهتمام برشلونة بـ ممفيس، لكنهم يقولون أيضا أن سواريز لم ينفصل عن برشلونة بعد".

وأتم في إشارة إلى ليو ميسي: "في الواقع، منذ عدة أيام تحدثوا عن رحيل لاعب أعسر صغير، وفي النهاية ظل في برشلونة".

وكانت تقارير صحفية عديدة قد ذكرت أن رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد قد طلب التعاقد مع ممفيس ديباي، في ظل رغبته بالاستغناء عن لويس سواريز.

ديباي (26 عاما) قاد ليون إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي للمرة الثانية في تاريخه.

وتعرّض المهاجم الهولندي لقطع في الرباط الصليبي، إلا أن التوقف الطويل بسبب جائحة كورونا ساهم في لحاقه بالجزء الحاسم من الموسم على المستوى الأوروبي.

ناشئ بي إس في أيندهوفن السابق، خاض تجربة غير ناجحة مع مانشستر يونايتد بين 2015 و2017، قبل أن ينتقل إلى ليون ويسجل معه 57 هدفا في 139 مباراة، بالإضافة إلى صناعته 43 هدفا.

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