كواترو: بيل لا يمانع قضاء الموسم في المدرجات طالما سيتقاضى راتبه

يزداد وضع جاريث بيل تعقيدا بين جدران ريال مدريد، بسبب عدم توصل الطرفين لاتفاق بشأن رحيله.

محطة "كواترو" الإسبانية كشفت عن عدم وصول عروض للاعب، وهو ما يقلق النادي في الوقت الحالي.

في الوقت نفسه، ذكرت كواترو أن بيل لا يمانع البقاء طوال الموسم في المدرجات، طالما أنه سيواصل تقاضي راتبه.

في الواقع، بيل "لا ينوي التخلي عن يورو واحد من راتبه" حال أراد ريال مدريد فسخ عقده وفقا للتقرير.

ويتقاضى بيل 15 مليون يورو سنويا، راتب مرتفع يسعى ريال مدريد لإزاحته من ميزانيته المتضررة بسبب فيروس كورونا.

ولا يحظى بيل بثقة المدرب زين الدين زيدان الذي استبعده من حساباته في نهاية الموسم الماضي.

وكان بيل قد انتقد موقف ناديه ريال مدريد خلال تواجده رفقة منتخب ويلز.

وصرّح بيل: "سكاي سبورتس" الإنجليزية اليوم الأربعاء ردا على سؤال حول رحيله عن ريال مدريد "هذا سؤال ينبغي توجيهه للنادي، لقد أردت الرحيل الموسم الماضي وكان هناك مشروع يعجبني".

واستدرك "لكن النادي رفض كل شيء، أريد لعب كرة القدم لذا من يجب على هذا السؤال هو النادي".

وأكمل "في عمر الـ31 مازلت في لياقة جيدة ولدي عقد في ريال مدريد وأتمنى حدوث شيئا ما، أريد اللعب فأنا أستطيع تقديم المزيد ولكي أكون صادقا فالنادي يجعل كل شيء صعبا".

وأضاف اللاعب الويلزي "لا يؤثر علي ما يحدث معي أستطيع التعامل مع الأمر ولكن مع انضمامي لمنتخب ويلز فأنا سعيد وأشعر بالحماس".

وبسؤاله عن العودة للدوري الإنجليزي مجددا بعدما لعب في صفوف توتنام أجاب "الأمر ليس بيدي وحال قدوم أي عرض سأنظر له وسأرى ما سيحدث، وبشكل عام فالقرار في يد ريال مدريد".

وانضم بيل لريال مدريد في صيف عام 2013 مقابل 85 مليون جنيه إسترليني.

ولم يشارك بيل بشكل أساسي مع ريال مدريد بعد التوقف الكروي سوى مرة وحيدة فقط.

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