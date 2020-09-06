العجوز: لا وقت للحجج والأعذار.. ولا مكان للمتخاذلين

شدد أحمد العجوز المدرب المؤقت للإسماعيلي، على ضرورة استعادة المسار الصحيح ورفع الروح المعنوية للفريق في أسرع وقت.

وتولى العجوز مهمة إدارة الإسماعيلي فنيًا رفقة محمد حمص، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي، خلفا للثنائي أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة.

وصرّح العجوز للموقع الرسمي لناديه: "سعيد لعودتي إلى قيادة الإسماعيلي الذي هو بيتي وفريقي المفضل، لم أتردد لحظة في قبول المهمة".

وأضاف: "الفريق يمر بظروف عصيبة مع تراجع النتائج وفقدان الثقة".

وواصل: "هدفنا تصويب المسار في أسرع وقت ممكن".

وتابع: "أعمل حاليا على الجانب النفسي للاعبين من أجل رفع الروح المعنوية لديهم، الفريق يضم لاعبين جيدين لكنهم في حاجة إلى استعادة الثقة، وهو ما سيساهم في ظهورهم بشكل مميز".

"علينا إيصال حجم وقيمة الإسماعيلي لهم، وأن يدركوا قيمة القميص وأضاف: الذي يدافعون عنه وحجم جماهيرية النادي في مصر والوطن العربي".

وشدد: "الوقت ضيق قبل المباريات، لكن ليس هناك وقت للأعذار والحجج، علينا أن نستفيق سريعا من أجل تحسين النتائج تدريجيا بدايةً من لقاء نادي مصر الذي يعد فريقا لا يستهان به على الإطلاق".

وأوضح: "تحدثت مع اللاعبين عن أهمية عودة هيبة الفريق التي تتشكل من خلال الروح القتالية في الملعب، لذلك أي لاعب سيثبت تخاذله سيكون مستبعدا بشكل نهائي من الفريق".

وكشف: "أسلوب اللعب يعتمد على جودة اللاعبين وليس المدير الفني، سنلعب بأسلوب هجومي باستمرار وعلينا تسجيل أكبر عدد من الأهداف".

وأكد: "من الطبيعي أن ينافس الإسماعيلي على أي بطولة يشارك فيها، لهذا سنستهدف الفوز بالبطولة العربية، إلا أن تركيزنا الآن منصب على مسابقة الدوري".

وأتم: "أتمنى أن تساندنا الجماهير وتكون دائما في ظهرنا لتساعد اللاعبين على تحقيق أهدافنا".

كان الإسماعيلي قد تلقى خسارة كبيرة أمام مصر للمقاصة بأربعة أهداف مقابل هدفين الجمعة.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة نادي مصر يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري المصري.

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