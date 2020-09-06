ديلي ستار: مانشستر يونايتد يخطط لضم أوباميكانو العام المقبل

الأحد، 06 سبتمبر 2020 - 11:59

كتب : FilGoal

دايوت أوباميكانو - لايبزيج

يسعى نادي مانشستر يونايتد إلى ضم الفرنسي دايوت أوباميكانو لاعب لايبزج في صيف 2021.

صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية أن مانشستر يونايتد أعد خطته بالفعل من أجل انتداب قلب الدفاع الفرنسي الموهوب.

وذكرت الصحيفة أن مانشستر يونايتد يعتمد على الشرط الجزائي الذي سيتم تفعيله في عقد أوباميكانو مع لايبزج في صيف 2021.

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هذا الشرط الجزائي سيبلغ 38 مليون جنيه إسترليني، ومانشستر يونايتد ينوي دفعه.

التقرير ذكر أن مانشستر يونايتد لا يستطيع التحرك لضم أوباميكانو هذا الصيف، بسبب سعيه المستمر للتعاقد مع جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند.

أوباميكانو (21 عاما) يعد أحد أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا، ويمتد عقده مع لايبزج حتى صيف 2023 بعد أن جدده مؤخرا.

اللاعب الذي تنحدر أصوله من غينيا بيساو، ساهم في وصول لايبزج إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.

وخاض أوباميكانو مباراته الدولية الأولى مع منتخب فرنسا مساء أمس السبت في مواجهة السويد بدوري الأمم الأوروبية.

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