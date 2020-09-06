سكاي إيطاليا: سواريز يخطط لمعاقبة برشلونة

يشعر لويس سواريز بالغضب للطريقة التي قرر ناديه التخلي عنه بها، بعد قدوم المدرب الجديد رونالد كومان.

المدرب الهولندي أخبر سواريز مسبقا بعدم نيته الاعتماد عليه وبالتالي رحيله عن برشلونة، حدث ذلك في مكالمة استغرقت دقيقة تقريبا بحسب تقارير صحفية.

وذكرت شبكة "سكاي إيطاليا" أن سواريز يرغب في معاقبة برشلونة على تلك الطريقة في التخلص منه.

سواريز ينوي أن يجعل برشلونة يدفع له قيمة راتبه المتبقي في عقده بالكامل.

ويتبقى لـ سواريز عام في عقده مع برشلونة، مع خيار التمديد لعامٍ إضافي.

كانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد ذكرت في وقتٍ سابق أن سواريز اتفق على البنود الشخصية بالفعل مع يوفنتوس. (طالع التفاصيل)

فيما أشارت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن سواريز بدأ في تلقي دروس اللغة استعدادا للانتقال إلى يوفنتوس.

ولعب سواريز بقميص برشلونة في 283 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 198 هدفا وصنع 109 آخرين.

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