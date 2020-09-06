النقيب لـ في الجول: مجموعة مصر صعبة.. قد نندم على اختيارها وقد نذهب بعيدا

يرى حمادة النقيب أسطورة كرة اليد أن مجموعة مصر في كأس العالم صعبة مشيرا إلى إن جائحة كورونا قد تمنع المنتخب من لعب مباريات ودية قوية قبل البطولة.

مصر ستنظم كأس العالم لكرة اليد في يناير 2021، وهو ما سمح لها باختيار مجموعتها في المونديال؛ حيث ستلعب في المجموعة السابعة مع: السويد والتشيك بجانب منتخب من أمريكا الجنوبية سيتحدد في نوفمبر المقبل.

وقال النقيب لـFilGoal.com "مجموعة صعبة بها منتخبات قوية، المباريات ستكون تنافسية، لكن طالما المجموعة من اختيار المدرب فإذًا هو ينظر للدور التالي، حيث ستندمج مجموعتنا مع مجموعة أخرى".

وأضاف "المدرب لم ينظر لمجموعتننا فقط بل فكر في المجموعة الأخرى لمعرفة من سيواجه، وهي أيضا مجموعة صعبة".

وأكمل "هو يعلم مستوى المنتخب ومَن مِن المنتخبات التي سيستطيع المنتخب اللعب ضدها بأسلوبه المعهود".

لأول مرة ستقام بطولة العالم بوجود 32 منتخبا بعدما كانت تلعب بوجود 24 منتخبا فقط.

منتخبات البطولة قُسمت على 8 مجموعات بكل مجموعة 4 منتخبات، يتأهل منها 3 للدور التالي مخصوما منه نقطاه ضد متذيل المجموعة، ليصبح لدينا 24 منتخبات، سيقسموا على 4 منتخبات، وبكل مجموعة 6 منتخبات يتأهل منها أول منتخبين للدور ربع النهائي.

كل مجموعة فردية ستدمج مع المجموعة الزوجية لها. بمعنى أن منتخبات المجموعة الأولى ستلعب في الدور التالي مع منتخبات المجموعة الثانية، والثالثة مع الرابعة، وهكذا.

إذًا، في حالة تأهل مصر للدور التالي ستلعب مع المتأهل من المجموعة الثامنة التي تضم: سلوفينيا وبيلاروسيا وكوريا وروسيا.

وعن لماذا اختار روبيرتو جارسيا المدير الفني للمنتخب اللعب في المجموعة السابعة، قال النقيب: "الوقت يكون ضيقا للغاية للاختيار. هو لم يختر بمفرده والقرار جاء بمشاركة رئيس اللجنة الفنية لاتحاد اليد ورئيس اتحاد اليد، لذلك قرار اختيار المجموعة يكون صعبا للغاية. ربما نندم على الاختيار وربما نفرح ونذهب بعيدا في البطولة".

وعن حظوظ مصر في البطولة "بعد التوقف بسبب جائحة كورونا أصبحت الأمور صعبة على كل المنتخبات. هل المنتخبات ستأتي بكامل قوتها أم سيعتذر بعض اللاعبين. بسبب كورونا كرة اليد لم تُلعب لمدة 9 أشهر والحكم على المنتخبات أصبح صعبا للغاية. لم نشاهد مباريات لنحكم على المستوى".

"لكن الميزة أن منتخبنا بدأ الاستعداد منذ حوالي 3 أسابيع، وهذا أمر إيجابي لأن أغلب المنتخبات لم تبدأ التجمعات بعد".

"بقياس مستوى المنتخبات قبل جائحة كورونا، فإن المنتخب قادر على الوصول للدور ربع النهائي".

"أما الوصول لنصف النهائي فسيكون إنجازا كبيرا للمنتخب وفخر لمصر وللاعبي كرة اليد".

منتخب مصر كان سيشارك في أولمبياد طوكيو، ما سيكون احتكاكا قويا قبل المونديال؛ لكن بسبب جائحة كورونا تأجلت الألعاب الأولمبية ليفقد الفراعنة فرصة قوية للاستعداد للمونديال. فكيف يعوض المنتخب هذه المباريات؟

يقول النقيب: "الأمر ينطبق على كل المنتخبات وليس مصر فقط. جميعها خسرت فرصة قوية للاحتكاك".

ويكمل "لكن هل المنتخب قادر على تنظيم مباريات ودية للاستعداد للمونديال؟ خصوصا وأن جائحة كورونا جعلت ظروف الطيران أصعب ولا فرصة للحصول على تأشيرات لأوروبا. تلك المشكلة تواجه كل المنتخب".

ووجه النقيب نصيحة للاعبين، قائلا: "عليهم ألا يتأثروا بالحضور الجماهيري، خصوصا وأنهم حققوا لقب إفريقيا ضد الجماهير التونسية، كما عليهم بالابتعاد عن الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. فهكذا يحقق المنتخب النجاح في البطولة".

وتوقع النقيب أن تكون كرواتيا الحصان الأسود في البطولة "من أفضل المنتخبات التي تلعب كرة يد مؤخرا، سواء دفاعيا أو هجوميا. كرواتيا متأثرة بمدرسة يوغوسلافيا القديمة التي عادت مؤخرا، وهو ما ظهر في بطولة أوروبا الأخيرة".

وحصدت كرواتيا المركز الثاني في بطولة أوروبا بعدما خسرت من إسبانيا في النهائي.

ورشح النقيب منتخبات الدنمارك وإسبانيا والنرويج وألمانيا للمنافسة على البطولة.

وفاز النقيب مع منتخب مصر ببطولة إفريقيا 3 مرات، كما شارك في 11 بطولة متتالية لكأس العالم، وكان ضمن أفراد الجيل الذهبي الذي حقق المركز الرابع في بطولة العالم عام 2001 التي أقيمت بفرنسا، بجانب مشاركته في 4 دورات أولمبية.













































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