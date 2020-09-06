تحسنت العلاقة؟ عبد الستار: مورينيو رحب بقضائي فترة معايشة في توتنام

كشف عبد الستار صبري نجم منتخب مصر وبنفيكا السابق، عن تحسُن علاقته بـ جوزيه مورينيو.

صبري عمل مع مورينيو في بنفيكا عام 2000، وعلاقتهما لم تكن مثالية، لكن ذلك لم يعد الوضع الآن.

واسترجع صبري مقابلته لـ مورينيو العام الفائت عندما زار البرتغالي مصر خلال كأس الأمم الإفريقية.

وقال صبري: "تذكرني واحتضننا بعضنا والتقط معي صورة بهاتفه وأخبرني أنه سيرسلها إلى جريدة أبولا البرتغالية ليخبرهم أنه تناول العشاء معي".

وأضاف عبر أون تايم سبورتس 2: "أتواصل معه حتى الآن".

وكشف: "تحدثت معه آخر مرة خلال فترة إعداد توتنام، وقلت له إنني أريد عمل فترة معايشة معه، فأخبرني أنه في انتظاري".

وكان عبد الستار صبري قد تحدّث لـFilGoal.com في وقت سابق قبل أمم إفريقيا، عن توتر علاقته بـ مورينيو عامل 2000.

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صبري أوضح أن المدرب البرتغالي قيّده في الملعب وحرمه من التحرك بحرية خلافا لما كان عليه الوضع مع يوب هاينكس.

النجم المصري عبر عن استيائه من انتقاد البرتغالي له، خلاف كاد يتسبب في رحيله عن بنفيكا.

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