تشكيل فرنسا – ثلاثي في قلب الدفاع.. مبابي وجريزمان يهاجمان السويد

السبت، 05 سبتمبر 2020 - 19:39

كتب : FilGoal

فرنسا

أعلن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عن تشكيل بلاده لمواجهة السويد في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.

وشهد التشكيل الاعتماد على طريقة 3-4-3 مع ظهور ليو دوبوا ظهير ليون، ودايوت أوباميكانو قلب دفاع لايبزج.

كما يعود أدريان رابيو لاعب يوفنتوس في خط الوسط إلى جوار نجولو كانتي لتعويض غياب بول بوجبا المصاب بفيروس كورونا.

ويشهد الهجوم الاعتماد على الثلاثي الناري: أنطوان جريزمان، وأوليفيه جيرو، وكيليان مبابي.

تشكيل فرنسا:

حراسة المرمى: أوجو لوريس

الدفاع: دايوت أوباميكانو – رافاييل فاران – بريسنل كيمبيمبي

الوسط: ليو دوبوا – نجولو كانتي – أدريان رابيو – لوكاس دينيه

الهجوم: أنطوان جريزمان – أوليفيه جيرو – كيليان مبابي

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