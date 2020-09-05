إصابة منير الحدادي بفيروس كورونا

أعلن نادي إشبيلية عن إصابة لاعبه منير الحدادي بفيروس كورونا.

منير الحدادي النادي : إشبيلية إشبيلية

وذكر إشبيلية في بيانه أن اللاعب لا يعاني من أي أعراض، وأنه معزول في منزله بالعاصمة مدريد حيث خضع للفحص الطبي.

وكان إشبيلية قد عانى من إصابة لاعبه نيمانيا جوديلي بفيروس كورونا في نهاية الموسم الماضي، ليغيب عن بعض مباريات الدوري الأوروبي الذي حصده لقبه النادي.

وتعاني عدة أندية إسبانية من فيروس كورونا مع عودتها للتدريبات خلال الأسبوع الماضي، أبرزها أتليتكو مدريد الذي أعلن عن إصابة الثنائي دييجو كوستا وسانتياجو أرياس مؤخرا.

كما أصيب ميراليم بيانيتش لاعب برشلونة الجديد بفيروس كورونا.

ولن يخوض إشبيلية مباراة الجولة الأولى من الدوري الإسباني أمام أتليتكو مدريد، إذ تم تأجيلها لإتاحة فرصة أكبر له للاستعداد.

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