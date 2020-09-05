إصابة منير الحدادي بفيروس كورونا

السبت، 05 سبتمبر 2020 - 18:14

كتب : FilGoal

منير الحدادي - إشبيلية - بلباو - كأس ملك إسبانيا

أعلن نادي إشبيلية عن إصابة لاعبه منير الحدادي بفيروس كورونا.

منير الحدادي

النادي : إشبيلية

إشبيلية

وذكر إشبيلية في بيانه أن اللاعب لا يعاني من أي أعراض، وأنه معزول في منزله بالعاصمة مدريد حيث خضع للفحص الطبي.

وكان إشبيلية قد عانى من إصابة لاعبه نيمانيا جوديلي بفيروس كورونا في نهاية الموسم الماضي، ليغيب عن بعض مباريات الدوري الأوروبي الذي حصده لقبه النادي.

وتعاني عدة أندية إسبانية من فيروس كورونا مع عودتها للتدريبات خلال الأسبوع الماضي، أبرزها أتليتكو مدريد الذي أعلن عن إصابة الثنائي دييجو كوستا وسانتياجو أرياس مؤخرا.

كما أصيب ميراليم بيانيتش لاعب برشلونة الجديد بفيروس كورونا.

ولن يخوض إشبيلية مباراة الجولة الأولى من الدوري الإسباني أمام أتليتكو مدريد، إذ تم تأجيلها لإتاحة فرصة أكبر له للاستعداد.

اقرأ أيضا:

تفاصيل إصابة الونش

ناشئ الأهلي يرحل إلى النجم الساحلي

منير الحدادي إشبيلية
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل فرنسا – ثلاثي في قلب الدفاع.. مبابي وجريزمان يهاجمان السويد 14 دقيقة | أوروبا
مباشر قرعة مصر 2021 – كلمة حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي ساعة | مصر
سيبايوس: كان لدي خيارات أخرى لكني لم أشك في رغبتي بالعودة إلى أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
الإعلان عن مواعيد الجولتين 26 و27 للدوري.. وباقي الجدول بعد حسم مصير نصف نهائي إفريقيا ساعة | الدوري المصري
إصابة منير الحدادي بفيروس كورونا ساعة | أوروبا
بمشاركة صلاح.. ليفربول يقسو على فريق درجة ثالثة بسباعية ساعة | أوروبا
مباشر الدوري المصري - أسوان (3)-(2) سموحة.. طرد عبد المجيد 2 ساعة | الدوري المصري
اللقب العاشر.. صن داونز يتوج بالدوري الجنوب إفريقي في سيناريو مثير 2 ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن: تغريم كهربا مليون جنيه.. تعرف على ما حدث 2 لوائح كاف تجيب – ماذا لو حصلت 4 أندية مصرية على "حق المشاركة" في دوري الأبطال الموسم المقبل؟ 3 ونستون بوجارد.. المدافع "المجرم" الذي "سرق" من تشيلسي 15 مليون يورو 4 8 رسائل نارية من عبد الحفيظ عن "المسؤول الذي اعتاد تلقي الضرب".. وأزمة كهربا
قد ينال إعجابك