إصابة منير الحدادي بفيروس كورونا
السبت، 05 سبتمبر 2020 - 18:14
كتب : FilGoal
أعلن نادي إشبيلية عن إصابة لاعبه منير الحدادي بفيروس كورونا.
منير الحدادي
النادي : إشبيلية
وذكر إشبيلية في بيانه أن اللاعب لا يعاني من أي أعراض، وأنه معزول في منزله بالعاصمة مدريد حيث خضع للفحص الطبي.
🚨 Munir El Haddadi, positivo en COVID-19 en las pruebas PCR realizadas esta semana a la plantilla y el cuerpo técnico.#SevillaFC #WeareSevilla— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 5, 2020
وكان إشبيلية قد عانى من إصابة لاعبه نيمانيا جوديلي بفيروس كورونا في نهاية الموسم الماضي، ليغيب عن بعض مباريات الدوري الأوروبي الذي حصده لقبه النادي.
وتعاني عدة أندية إسبانية من فيروس كورونا مع عودتها للتدريبات خلال الأسبوع الماضي، أبرزها أتليتكو مدريد الذي أعلن عن إصابة الثنائي دييجو كوستا وسانتياجو أرياس مؤخرا.
كما أصيب ميراليم بيانيتش لاعب برشلونة الجديد بفيروس كورونا.
ولن يخوض إشبيلية مباراة الجولة الأولى من الدوري الإسباني أمام أتليتكو مدريد، إذ تم تأجيلها لإتاحة فرصة أكبر له للاستعداد.
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