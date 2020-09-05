بمشاركة صلاح.. ليفربول يقسو على فريق درجة ثالثة بسباعية

سحق ليفربول ضيفه بلاكبول بسبعة أهداف مقابل هدفين على ملعب أنفيلد، في مباراة ودية.

بلاكبول فريق القسم الثالث باغت أليسون بيكر بهدفين في الدقيقتين 15 و33 عن طريق كريستوفر هاميلتون، وجيري ياتيس.

لكن رد ليفربول جاء قاسيا للغاية وبسبعة أهداف، أولها جاء قبل نهاية الشوط الأول عن طريق جويل ماتيب في الدقيقة 43.

ثم جاء الانفجار في الشوط الثاني بهدف التعادل عن طريق ساديو ماني بالدقيقة 52، ثم روبيرتو فيرمينو في الدقيقة 54.

المدرب يورجن كلوب لجأ في الدقيقة 60 إلى إخراج نجميه محمد صلاح وساديو ماني، والدفع بـ ديفوك أوريجي، وهارفي إيليوت.. كما شارك أدريان بدلا من أليسون في حراسة المرمى.

مسلسل الأهداف تواصل عن طريف البديل إيليوت في الدقيقة 69، ثم جاء دور تاكومي مينامينو في الدقيقة 71.

بديل آخر سجّل هو ديفوك أوريجي في الدقيقة 85، واختتم الهولندي سيب فان دين بيرج الأهداف السبعة بالدقيقة 88.

ويفتتح ليفربول مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل بمواجهة ليدز يونايتد في أنفيلد، قبل أن يصطدم بـ تشيلسي وأرسنال في الجولتين التاليتين.

وكان ليفربول قد خسر لقب الدرع الخيرية قبل أسبوع أمام أرسنال بركلات الترجيح.

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