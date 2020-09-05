إسماعيل يوسف رئيسا لبعثة الزمالك في المغرب لمواجهة الرجاء

السبت، 05 سبتمبر 2020 - 17:29

كتب : إبراهيم رمضان

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف أشرف بنشرقي في الترجي

أسند مجلس إدارة نادي الزمالك رئاسة بعثة الفريق في المغرب إلى إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي والقائم بأعمال أمين الصندوق.

ويلعب الزمالك ضد الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 25 سبتمبر.

ومن المقرر أن يسافر الزمالك قبل المباراة بعدة أيام على متن طائرة خاصة كما أكد مرتضى منصور رئيس النادي في وقت سابق.

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وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 2 أكتوبر المقبل في ملعب برج العرب.

وكان الزمالك تأهل لنصف النهائي بتخطي الترجي التونسي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

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