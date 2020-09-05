رسميا – باريس سان جيرمان يتعاقد مع ريكو بشكل نهائي

أعلن نادي باريس سان جيرمان عن تعاقده مع سيرخيو ريكو قادما من إشبيلية بشكل نهائي.

ولعب ريكو معارا من إشبيلية إلى باريس سان جيرمان طوال الموسم الماضي.

ويمتد العقد الجديد لـ ريكو مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2024.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن قيمة الصفقة بلغت 6 ملايين يورو.

ريكو (27 عاما) من ناشئي إشبيلية، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2014، وخاض معه إجمالا 170 مباراة.

ثم لعب ريكو معارا إلى فولام الإنجليزي موسم 2018\2019 على سبيل الإعارة، وشارك معه في 32 مباراة، ولم ينجح في إنقاذه من الهبوط.

وأخيرا حلت محطة باريس سان جيرمان في صيف 2019، ليلعب دور الحارس الاحتياطي لـ كيلور نافاس.

ولم يخض ريكو سوى 10 مباريات مع باريس سان جيرمان، كان أهمها على الإطلاق مواجهة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام لايبزج في ظل إصابة نافاس.

لكنه نجح في التتويج بالثلاثية المحلية، وحصل في النهاية على عقدٍ جديد مع فريق العاصمة الفرنسية.

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