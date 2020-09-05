رسميا – باريس سان جيرمان يتعاقد مع ريكو بشكل نهائي

السبت، 05 سبتمبر 2020 - 17:23

كتب : FilGoal

سيرخيو ريكو - باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان عن تعاقده مع سيرخيو ريكو قادما من إشبيلية بشكل نهائي.

ولعب ريكو معارا من إشبيلية إلى باريس سان جيرمان طوال الموسم الماضي.

ويمتد العقد الجديد لـ ريكو مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2024.

أخبار متعلقة
لاعب ميلان الجديد: فضلت الروسونيري على أرسنال وبايرن ميونيخ ماركا: يوفنتوس اتفق مع سواريز على البنود الشخصية.. واللاعب بدأ تعلم الإيطالية تقرير: رونالدو يغيب عن مباراة كرواتيا بسبب لدغة نحلة رغم إعلان التشيك تأجيل لقاء اسكتلندا بسبب كورونا.. يويفا: المباراة في موعدها

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن قيمة الصفقة بلغت 6 ملايين يورو.

ريكو (27 عاما) من ناشئي إشبيلية، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2014، وخاض معه إجمالا 170 مباراة.

ثم لعب ريكو معارا إلى فولام الإنجليزي موسم 2018\2019 على سبيل الإعارة، وشارك معه في 32 مباراة، ولم ينجح في إنقاذه من الهبوط.

وأخيرا حلت محطة باريس سان جيرمان في صيف 2019، ليلعب دور الحارس الاحتياطي لـ كيلور نافاس.

ولم يخض ريكو سوى 10 مباريات مع باريس سان جيرمان، كان أهمها على الإطلاق مواجهة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام لايبزج في ظل إصابة نافاس.

لكنه نجح في التتويج بالثلاثية المحلية، وحصل في النهاية على عقدٍ جديد مع فريق العاصمة الفرنسية.

اقرأ أيضا:

تفاصيل إصابة الونش

ناشئ الأهلي يرحل إلى النجم الساحلي

سيرخيو ريكو إشبيلية باريس سان جيرمان
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - أسوان ضد سموحة دقيقة | الدوري المصري
اللقب العاشر.. صن داونز يتوج بالدوري الجنوب إفريقي في سيناريو مثير 7 دقيقة | إفريقيا
إسماعيل يوسف رئيسا لبعثة الزمالك في المغرب لمواجهة الرجاء 22 دقيقة | الدوري المصري
رسميا – باريس سان جيرمان يتعاقد مع ريكو بشكل نهائي 28 دقيقة | أوروبا
خبر في الجول – الاستغناء عن مدرب حراس الاتحاد.. وخليفته يشارك في المران ساعة | الدوري المصري
لاعب ميلان الجديد: فضلت الروسونيري على أرسنال وبايرن ميونيخ 2 ساعة | أوروبا
خبر في الجول – الونش يعاني من كدمة قوية في الرباط الداخلي للركبة 2 ساعة | الدوري المصري
العجوز لـ في الجول: سأجتمع بلاعبي الإسماعيلي.. نحتاج تركيز الجميع 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن: تغريم كهربا مليون جنيه.. تعرف على ما حدث 2 لوائح كاف تجيب – ماذا لو حصلت 4 أندية مصرية على "حق المشاركة" في دوري الأبطال الموسم المقبل؟ 3 ونستون بوجارد.. المدافع "المجرم" الذي "سرق" من تشيلسي 15 مليون يورو 4 8 رسائل نارية من عبد الحفيظ عن "المسؤول الذي اعتاد تلقي الضرب".. وأزمة كهربا
قد ينال إعجابك