تقرير: رونالدو يغيب عن مباراة كرواتيا بسبب لدغة نحلة

السبت، 05 سبتمبر 2020 - 14:24

كتب : نادر عيد

رونالدو

قال موقع فوتبول إيطاليا يوم السبت إن كريستيانو رونالدو نجم وقائد البرتغال سيغيب عن منتخب بلده أمام كرواتيا يوم السبت بسبب عدوى في قدمه اليمنى.

وتعرض رونالدو (35 عاما) للدغة نحله في إصبع بقدمه اليمنى مما تسبب في حدوث عدوى.

ولم يتدرب رونالدو مع زملائه منذ يوم الأربعاء بسبب الإصابة.

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وقال فرناندو سانتوس مدرب البرتغال في مؤتمر صحفي يوم الجمعة:"أشك أنه سيكون جاهزا بنسبة 100%".

وواصل "كان يتدرب جيدا حتى يوم الأربعاء حين اكتشف أن إصبع قدمه لونه أحمر. بعد العدوى لا تعرف متى يمكنه المشاركة مرة أخرى".

وتستضيف البرتغال، بطلة أوروبا 2016 وحاملة لقب دوري أمم أوروبا، فريق كرواتيا وصيف المونديال الأخير.

وتجري المباراة في إطار الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة من المستوى الأول لدوري أمم أوروبا.

وتضم المجموعة فرنسا بطلة مونديال 2018 ومنتخب السويد.

وتحل البرتغال ضيفة على السويد يوم الثلاثاء في الجولة الثانية بينما تلعب كرواتيا ضد ضيفتها فرنسا.

وتحمل البرتغال لقب البطولة بعد تفوقها على هولندا بهدف في نهائي النسخة الماضية.

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