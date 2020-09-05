مران الزمالك – غياب الونش وشيكابالا.. ومشاركة مصطفى فتحي ومحمد حسن

غاب محمود حمدي "الونش" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعبا الزمالك عن تدريبات الفريق اليوم السبت للإصابة.

خاض لاعبو الزمالك مرانهم الصباحي اليوم السبت، استعدادا لمباراة طلائع الجيش.

وشهد المران تواجد مصطفى فتحي ومحمد حسن لاعبا الفريق المصابين بعد تماثلهما للشفاء بشكل كامل.

وجاء التدريب خفيفا حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد في ظل ضغط المباريات، وركز الجهاز الفني على بعض الأمور الفنية.

من جهة أخرى، غاب الونش وشيكابالا الثنائي الذي تعرض للإصابة أمام بيراميدز عن المران.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق اليوم بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة.

ويلتقي الزمالك مع طلائع الجيش مساء غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري المصري.

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