مران الزمالك – غياب الونش وشيكابالا.. ومشاركة مصطفى فتحي ومحمد حسن

السبت، 05 سبتمبر 2020 - 14:05

كتب : أحمد شوقي صلاح

شيكابالا - الزمالك - وادي دجلة

غاب محمود حمدي "الونش" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعبا الزمالك عن تدريبات الفريق اليوم السبت للإصابة.

خاض لاعبو الزمالك مرانهم الصباحي اليوم السبت، استعدادا لمباراة طلائع الجيش.

وشهد المران تواجد مصطفى فتحي ومحمد حسن لاعبا الفريق المصابين بعد تماثلهما للشفاء بشكل كامل.

أخبار متعلقة
تقرير مغربي: أيوب الكعبي لن يلعب لـ الأهلي أو الزمالك.. بيراميدز الأقرب منافس الزمالك والإسماعيلي - تقرير مغربي: شفاء مدافع الرجاء من كورونا مرتضى يدعو لاجتماع طارئ لبحث عدم استكمال الزمالك لـ الدوري مرتضى: هدف الزمالك الفوز بدوري أبطال إفريقيا.. والشيشيني لا يرد على اتصالاتنا

وجاء التدريب خفيفا حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد في ظل ضغط المباريات، وركز الجهاز الفني على بعض الأمور الفنية.

من جهة أخرى، غاب الونش وشيكابالا الثنائي الذي تعرض للإصابة أمام بيراميدز عن المران.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق اليوم بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة.

ويلتقي الزمالك مع طلائع الجيش مساء غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري المصري.

اقرأ أيضا:

إصابة صفقة ليفربول الجديدة بفيروس كورونا

اختبار في الجول - هل تعرف يوفنتوس جيدا؟

في الدوري الزمالك طلائع الجيش محمد حسن شيكابالا محمود حمدي.
نرشح لكم
أخر الأخبار
مران الزمالك – غياب الونش وشيكابالا.. ومشاركة مصطفى فتحي ومحمد حسن 7 دقيقة | الدوري المصري
رغم إعلان التشيك تأجيل لقاء اسكتلندا بسبب كورونا.. يويفا: المباراة في موعدها 10 دقيقة | أوروبا
تقرير مغربي: أيوب الكعبي لن يلعب لـ الأهلي أو الزمالك.. بيراميدز الأقرب 48 دقيقة | إفريقيا
تياجو: لم أقل إنني سأرحل عن بايرن 59 دقيقة | أوروبا
منافس الزمالك والإسماعيلي - تقرير مغربي: شفاء مدافع الرجاء من كورونا ساعة | إفريقيا
إصابة صفقة ليفربول الجديدة بفيروس كورونا ساعة | أوروبا
تقرير تونسي: النجم الساحلي يتعاقد مع ناشئ الأهلي ساعة | إفريقيا
مران الأهلي – تدريبات استشفائية للمشاركين أمام دجلة.. وتأهيل لـ السولية والشحات 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن: تغريم كهربا مليون جنيه.. تعرف على ما حدث 2 لوائح كاف تجيب – ماذا لو حصلت 4 أندية مصرية على "حق المشاركة" في دوري الأبطال الموسم المقبل؟ 3 ونستون بوجارد.. المدافع "المجرم" الذي "سرق" من تشيلسي 15 مليون يورو 4 خبر في الجول – رمضان في الدفاع الجوي.. وإعلان انتقاله إلى بيراميدز خلال أيام
قد ينال إعجابك