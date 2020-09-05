رغم إعلان التشيك تأجيل لقاء اسكتلندا بسبب كورونا.. يويفا: المباراة في موعدها

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يوم السبت أن مباراة التشيك واسكتلندا يوم الإثنين في دوري أمم أوروبا ستجري في موعدها المحدد دون تأجيل.

وكان الاتحاد التشيكي لكرة القدم أعلن يوم الجمعة أن المباراة ستؤجل بعد إبعاد لاعبين إثنين عن الفريق خالطا عضوا في الجهاز الفني مصاب بفيروس كورونا.

واللاعبان هما توماس سوسك لاعب وسط نادي وست هام يونايتد وباتريك شيشك مهاجم لايبزيج، واللذان تم عزلهما عن الفريق.

من جانبه رد الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم بأنه لم يتلق تأكيدا رسميا يفيد بتأجيل المباراة.

ولم يرد التشيكيون بعد على يويفا بعد إعلان الأخير أن المباراة ستجري في الموعد المحدد لها.

وقبل بدء الموسم الجديد من دوري أمم أوروبا يوم الخميس أعلن يويفا لائحته لحسم موقف المباريات في حال تبين إصابة أفراد بفيروس كورونا.

وقال يويفا إن أي فريق لديه 13 لاعبا جاهزا على الأقل، بينهم حارس مرمى واحد على الأقل، سيخوض مبارياته بشكل طبيعي.

وبخلاف ذلك ستؤجل المواجهة.

وتستضيف التشيك فريق اسكتلندا في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية من المستوى الثاني لدوري أوروبا.

وفازت التشيك على مضيفتها وجارتها سلوفاكيا بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى بينما تعادل اسكتلندا في أرضها بهدف لمثله.

وتجري مباريات المجموعة بنظام الذهاب والإياب وبطلها في النهاية سيصعد للمشاركة في المستوى الأول من الموسم المقبل لدوري أمم أوروبا.

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