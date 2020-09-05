مران الأهلي – تدريبات استشفائية للمشاركين أمام دجلة.. وتأهيل لـ السولية والشحات
السبت، 05 سبتمبر 2020 - 12:06
كتب : حسام نور الدين
خاض لاعبو النادي الأهلي مرانهم الصباحي اليوم السبت استعدادا لمواجهة حرس الحدود.
لاعبو الأهلي الذين شاركوا أمام وادي دجلة، اكتفوا بخوض تدريبات استشفائية فقط تفاديا للإرهاق العضلي.
من جهة أخرى، خاض عمرو السولية وحسين الشحات لاعبا الفريق تدريبات تأهيلية على هامش المران.
وواصل ثنائي الأهلي تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص، من خلال أداء جلسة في الجيم، قبل الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.
واشتمل مران الفريق على جانب بدني، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة قوية بمشاركة حارسين للمرمي، فيما خاضت المجموعة التي شاركت في مباراة وادي دجلة أمس تدريبات استشفائية.
وأدى محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس، قبل المشاركة في تقسيمة الكرة.
وأخيرا، عقد ريني فايلر جلسة تنسيقية مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لمناقشة الترتيبات الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمرحلة المقبلة، بداية من مواجهة حرس الحدود.
ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود المقرر لها يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الـ25 في بطولة الدوري المصري.
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