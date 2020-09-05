الأهلي يُجري "رابيد تيست" استعدادًا لمواجهة حرس الحدود

أجرى لاعبو الأهلي تحليلات "رابيد تيست" اليوم السبت، استعدادا لمباراة حرس الحدود.

وخضع اللاعبون للاختبار قبيل انطلاق المران الصباحي، وذلك تمهيدا لمباراة حرس الحدود يوم الإثنين المقبل.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري، "رابيد تيس" وفقا للبروتوكول الطبي الذي تم تعديله مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباريات الرسمية.

ويلتقي الأهلي مع حرس الحدود مساء الاثنين المقبل على استاد المكس.

وكان الأهلي قد واصل انتصاراته أمس بالفوز على وادي دجلة بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة 24 للدوري.

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