الأهلي يُجري "رابيد تيست" استعدادًا لمواجهة حرس الحدود

الأهلي يُجري "رابيد تيست" استعدادًا لمواجهة حرس الحدود
السبت، 05 سبتمبر 2020 - 11:25
كتب : حسام نور الدين
أجرى لاعبو الأهلي تحليلات "رابيد تيست" اليوم السبت، استعدادا لمباراة حرس الحدود.
وخضع اللاعبون للاختبار قبيل انطلاق المران الصباحي، وذلك تمهيدا لمباراة حرس الحدود يوم الإثنين المقبل.
وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري، "رابيد تيس" وفقا للبروتوكول الطبي الذي تم تعديله مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباريات الرسمية.
ويلتقي الأهلي مع حرس الحدود مساء الاثنين المقبل على استاد المكس.
وكان الأهلي قد واصل انتصاراته أمس بالفوز على وادي دجلة بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة 24 للدوري.
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