ليون: ديباي رفض تجديد عقده.. ولا ننوي التفريط به

السبت، 05 سبتمبر 2020 - 10:38

كتب : FilGoal

ممفيس ديباي - ليون

شدد جونينيو بيرنامبوكانو نجم ليون السابق والمدير الرياضي الحالي للنادي على تمسك الفريق بلاعبيه ممفيس ديباي وحسام عوار وموسى ديمبيلي.

وقال البرازيلي ردا على تقارير أشارت إلى رغبة أندية في الحصول على اللاعبين الثلاثة:"لا نخطط لبيعهم في نفس الوقت. لو حدث ذلك، سنبحث عن لاعبين بنفس الجودة".

واستمر في حواره مع موقع النادي "أندية عديدة تريد عوار منذ وقت طويل. ديمبيلي؟ هداف رائع، لا يوجد كثيرون مثله في السوق".

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وأضاف "ديباي كان مصابا للأسف. حاولنا تمديد عقده، الرئيس فعل كل شيء لكنه لا يريد مناقشة الأمر حاليا. خلال عام سيصبح حرا".

وأشارت تقارير إلى رغبة برشلونة وباريس سان جيرمان في التعاقد مع الهولندي ديباي.

وقدم اللاعبون الثلاثة أداء طيبا في الموسم المنصرم الذي بلغ فيه ليون نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يخسر أمام بايرن ميونيخ الذي حسم اللقب في النهاية.

ولن يشارك ليون في بطولة قارية في الموسم الجديد مما قد يدفع بعض لاعبيه في التفكير بالرحيل.

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