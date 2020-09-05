في الدرجة الثانية - إصابتان بكورونا في فريق بني سويف

السبت، 05 سبتمبر 2020 - 10:27

كتب : رضا السنباطي

الأهلي - بني سويف

كشف محمد الواضح المشرف العام على الكرة بنادي بني سويف حقيقة إصابة لاعبي الفريق بـ فيروس كورونا.

وقال الواضح لـ FilGoal.com: "أن نتيجة تحليل الدم (رابيد تست) الذي تم إجراءه للفريق كشف عن ظهور حالتين في الفريق مصابتين بـ كورونا".

وتابع " استبعدنا اللاعبين من أجل إنتظار عمل مسحة طبية للتأكد من إصابتهما".

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وأضاف "نتيجة المسحة الطبية الأولي كانت سلبية".

وأتم "الفريق يخوض معسكر في الإسكندرية وسينتهي بمواجهة أبو قير للأسمدة".

وخلال المعسكر خاض الفريق مواجهات مع الحمام وفاز بالمباراة وتعادل مع فاركو وسبورتينج.

ويتصدر بني سويف ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 35 نقطة متساويا مع البنك الأهلي قبل 5 جولات على نهاية الموسم في الدرجة الثانية.

الفريق الذي يقوده حسن موسى سيلتقي مع أندية ديروط والفيوم وتليفونات بني سويف والبنك الأهلي وطهطا.

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