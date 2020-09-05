هافيرتز: انتقلت لـ تشيلسي بسبب لامبارد

كان العمل مع المدرب فرانك لامبارد عاملا مهما في قبول كاي هافيرتز عرض تشيلسي لينتقل إلى الأخير من باير ليفركوزن في صفقة تقدر بـ72 مليون جنيه إسترليني.

وقال الألماني في حوار مع موقع تشيلسي:"بالتأكيد كان له تأثيرا كبيرا على قراري لأنني أحببته كلاعب وشاهدته كثيرا، أعتقد أن بمقدوري التعلم منه الآن أيضا".

وواصل لاعب الوسط البالغ عمره 21 عاما "أعتقد أنه شخص متواضع ورائع ولا أطيق صبرا للعب معه والتعلم منه. كان يميل للهجوم وتسجيل الأهداف مثلي. أعتقد أنه سيساعدني كثيرا في مركزي بالملعب. وفي الأشياء التي أستطيع التطور فيها".

وواصل تشيلسي تعاقداته المميزة بانتداب هافيرتز بعدما حصل على خدمات كل من تيمو فيرنر وتياجو سيلفا وحكيم زياش وبن تشيلويل.

وخاض هافيرتز مع ليفركوزن 150 مباراة، سجل خلالها 46 هدفا، وصنع 31 هدفا.

كما يمتلك هافيرتز 7 مباريات دولية مع منتخب ألمانيا، سجل خلالها هدفا وحيدا.

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