ظهير دجلة عن حال تلقيه عروض من القطبين: سأختار الأهلي

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 - 23:22

كتب : FilGoal

الشحات - يعقوبو - وادي دجلة - الأهلي

رد إيزهاكو يعقوبو الظهير الأيسر لوادي دجلة على سؤال حول النادي الذي سيختاره حال تلقيه عرضين من قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وقال يعقوبو لقناة "أون تايم سبورتس" عقب مواجهة الأهلي: "سأخذ رأي أسرتي أولا في الأمر".

قبل أن يستدرك مبتسما "لكن أعتقد أنني سأختار الأهلي".

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وكان الأهلي فاز اليوم الجمعة على دجلة بهدفين دون رد في استاد القاهرة في الجولة 24 من الدوري.

وعن تلك المباراة قال يعقوبو: "لسوء الحظ لم نفز ولم نستطع إدراك التعادل بسبب إلغاء الهدف وشعرنا بالحزن وفقدنا الثقة في أنفسنا".

وبسؤاله عن الفارق بين مدربه السابق تاكيس جونياس والحالي لدجلة نيكوديموس بابافاسيليو قال: "أعتقد إنهما متشابهان، لكن تاكيس واجهه سوء حظ فقط ومع المدرب الحالي نحصد نقاطا أكثر".

وانضم اللاعب البالغ من العمر 26 عاما لدجلة قادما من إيرجوتيليس اليوناني في صفقة انتقال حر في عام 2019.

وشارك اللاعب الغاني مع دجلة في 39 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم هدفا وحيدا وصنع 10.

وادي دجلة الأهلي يعقوبو في الدوري
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