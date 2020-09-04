رسميا – الألماني الأغلى في التاريخ.. تشيلسي يتعاقد مع هافيرتز

أعلن نادي تشيلسي عن تعاقده مع كاي هافيرتز قادما من صفوف باير ليفركوزن في سوق الانتقالات الصيفية.

وذكر البلوز أن اللاعب الألماني الشاب وقّع على عقد يمتد لخمس سنوات.

وكانت شبكة "سكاي سبورتس" قد أفادت في وقتٍ سابق أن قيمة الصفقة تقدّر بـ72 مليون جنيه إسترليني.

وغادر هافيرتز معسكر منتخب بلاده ألمانيا، من أجل إتمام انتقاله إلى تشيلسي بشكل رسمي.

وصرّح هافيرتز للموقع الرسمي لناديه الجديد: "أنا سعيد وفخور للغاية بالتواجد هنا".

وأضاف الألماني اليافع: "لقد حققت حلمي بالانتقال إلى نادٍ كبير مثل تشيلسي، لا أستطيع الانتظار للقاء اللاعبين والجهاز الفني".

وبات هافيرتز اللاعب الأغلى في تاريخ تشيلسي، متخطيا كيبا أريزابالاجا الذي حضر قبل عامين من أتليتك بلباو.

ويواصل تشيلسي السوق الناري، بعد تعاقده في وقتٍ سابق مع تيمو فيرنر، وتياجو سيلفا، وحكيم زياش، وبن تشيلويل.

هافيرتز (21 عاما) يجيد اللعب في مركز الجناح والوسط المهاجم، ويعد أحد أهم المواهب الألمانية.

وخاض هافيرتز مع ليفركوزن 150 مباراة، سجل خلالها 46 هدفا، وصنع 31 هدفا.

كما يمتلك هافيرتز 7 مباريات دولية مع منتخب ألمانيا، سجل خلالها هدفا وحيدا.

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