رسميا – بونو سيبقى في الأندلس.. إشبيلية يضم حارس المغرب بشكل نهائي
الجمعة، 04 سبتمبر 2020 - 21:06
كتب : FilGoal
أعلن نادي إشبيلية عن تعاقده بشكل نهائي مع ياسين بونو قادما من صفوف جيرونا.
ياسين بونو
النادي : إشبيلية
وتقدر قيمة الصفقة بـ4 ملايين يورو، في عقد يمتد لـ4 سنوات.
🚨 Acuerdo con el @GironaFC para el traspaso de Yassine Bounou. 💪🧤🇲🇦#vamosmiSevilla #WeareSevilla— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 4, 2020
بونو (29 عاما) لعب معارا من جيرونا إلى إشبيلية طوال الموسم الماضي، وقدّم مستويات مميزة.
الحارس الدولي المغربي كان بديلا للتشيكي توماس فاسليك أغلب فترات الموسم، قبل أن يصاب الأخير ويغيب عن المباريات الحاسمة في الدوري الأوروبي.
ليبرز بونو ويتألق في مواجهات روما وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد وإنتر ميلان، ويقود الأندلسيين لحصد اللقب.
مع إشبيلية لعب بونو 18 مباراة، وحافظ على نظافة شباكه في 12 مناسبة.
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