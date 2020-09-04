رسميا – بونو سيبقى في الأندلس.. إشبيلية يضم حارس المغرب بشكل نهائي

أعلن نادي إشبيلية عن تعاقده بشكل نهائي مع ياسين بونو قادما من صفوف جيرونا.

وتقدر قيمة الصفقة بـ4 ملايين يورو، في عقد يمتد لـ4 سنوات.

بونو (29 عاما) لعب معارا من جيرونا إلى إشبيلية طوال الموسم الماضي، وقدّم مستويات مميزة.

الحارس الدولي المغربي كان بديلا للتشيكي توماس فاسليك أغلب فترات الموسم، قبل أن يصاب الأخير ويغيب عن المباريات الحاسمة في الدوري الأوروبي.

ليبرز بونو ويتألق في مواجهات روما وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد وإنتر ميلان، ويقود الأندلسيين لحصد اللقب.

مع إشبيلية لعب بونو 18 مباراة، وحافظ على نظافة شباكه في 12 مناسبة.

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