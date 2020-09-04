رسميا – الأغلى في تاريخه.. بنفيكا يتعاقد مع مهاجم ألميريا
الجمعة، 04 سبتمبر 2020 - 20:46
كتب : FilGoal
أعلن نادي ألميريا عن انتقال مهاجمه داروين نونييز إلى صفوف بنفيكا في فترة الانتقالات الصيفية
وذكر ألميريا أن مدة العقد يمتد لـ5 سنوات، وأن قيمة الصفقة 24 مليون يورو.
El Almería y el Benfica firman el traspaso definitivo de Darwin Núñez
🔗 https://t.co/v66BgyrbJz pic.twitter.com/hvy6Va48zq— UD Almería (@U_D_Almeria) September 4, 2020
✍️ Darwin assinou contrato com o Sport Lisboa e Benfica até 2025!#DeTodosUm pic.twitter.com/t2sNR1bQd6— SL Benfica (@SLBenfica) September 4, 2020
ليكون نونييز أغلى صفقة في تاريخ بنفيكا والدوري البرتغالي على الإطلاق.
نونييز (21 عاما) لاعب منتخب أوروجواي، انضم إلى ألميريا في صيف 2019 مقابل 7,5 ملايين يورو من بنيارول.
مع ألميريا، سجّل نونييز 16 هدفا في 32 مباراة، وصنع 3 أهداف، ليقوده إلى ملحق الصعود للدوري الإسباني الممتاز، قبل أن يخسر الفريق نصف النهائي أمام جيرونا ويهدر فرص صعوده.
وكان اسم بنفيكا قد ارتبط بعدة مهاجمين خلال الصيف الجاري، أبرزهم إدينسون كافاني، وماريانو دياز لاعب ريال مدريد، قبل أن يستقر في النهاية على ضم نونييز.
ويعيش بنفيكا موسم انتقالات نشيطا، بعد استراجع المدرب جورجي جيسوس من صفوف فلامنجو.
بنفيكا تعاقد مع يان فيرتونخن من توتنام، ولوكا فالدشميدت من فرايبورك، وإيفرتون من جريميو، وبيدرينيو من كورينثيانز، وجيلبرتو من فلومينينسي.
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