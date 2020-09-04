رسميا – الأغلى في تاريخه.. بنفيكا يتعاقد مع مهاجم ألميريا

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 - 20:46

كتب : FilGoal

داروين نونييز - بنفيكا

أعلن نادي ألميريا عن انتقال مهاجمه داروين نونييز إلى صفوف بنفيكا في فترة الانتقالات الصيفية

وذكر ألميريا أن مدة العقد يمتد لـ5 سنوات، وأن قيمة الصفقة 24 مليون يورو.

ليكون نونييز أغلى صفقة في تاريخ بنفيكا والدوري البرتغالي على الإطلاق.

نونييز (21 عاما) لاعب منتخب أوروجواي، انضم إلى ألميريا في صيف 2019 مقابل 7,5 ملايين يورو من بنيارول.

مع ألميريا، سجّل نونييز 16 هدفا في 32 مباراة، وصنع 3 أهداف، ليقوده إلى ملحق الصعود للدوري الإسباني الممتاز، قبل أن يخسر الفريق نصف النهائي أمام جيرونا ويهدر فرص صعوده.

وكان اسم بنفيكا قد ارتبط بعدة مهاجمين خلال الصيف الجاري، أبرزهم إدينسون كافاني، وماريانو دياز لاعب ريال مدريد، قبل أن يستقر في النهاية على ضم نونييز.

ويعيش بنفيكا موسم انتقالات نشيطا، بعد استراجع المدرب جورجي جيسوس من صفوف فلامنجو.

بنفيكا تعاقد مع يان فيرتونخن من توتنام، ولوكا فالدشميدت من فرايبورك، وإيفرتون من جريميو، وبيدرينيو من كورينثيانز، وجيلبرتو من فلومينينسي.

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