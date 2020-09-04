مرتضى: هدف الزمالك الفوز بدوري أبطال إفريقيا.. والشيشيني لا يرد على اتصالاتنا

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 - 19:47

كتب : إبراهيم رمضان

مرتضى منصور - الزمالك - مازيمبي

قال مرتضى منصور رئيس الزمالك إن هدف ناديه الفوز بلقب دوري أبطال فريقيا في ظل الاستقرار الحالي الذي نعيشه.

وتحدث مرتضى أثناء اجتماعه مع مسؤولي صفحات المنتمية للزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "لديها مجلس إدارة قوي وجهاز فني مميز بوجود أمير مرتضى الذي يعمل على خدمة النادي منذ وجوده".

وأكمل "الزمالك مستقر ويوجد فيه نظام".

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وتابع "الجمهور توحد للدفاع عن حق الزمالك بعدما تيقين من أن المجلس يخدم النادي على أكمل وجه لاستعادة البطولات والتفوق على الأهلي وتطوير النادي من الناحية الاجتماعية".

وعن هل ينوي مجلس الإدارة إجراء أي تعديلات في الجهاز المعاون لباتريس كارتيرون قال: "لن يحدث".

وأتم "حاولنا إعادة سامي الشيشيني لكنه تمسك باستقالته ولا يرد على اتصالات مجلس الإدارة".

مرتضى الشيشيني الزمالك
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