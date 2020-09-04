تشكيل إيطاليا – بونوتشي يقود الدفاع.. وبيلوتي يهاجم البوسنة

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 - 19:41

كتب : FilGoal

روبيرتو مانشيني - إيطاليا

أعلن روبيرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا، عن تشكيل بلاده لمواجهة البوسنة والهرسك في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.

وشهد التشكيل تواجد المخضرم ليوناردو بونوتشي في قلب الدفاع إلى جوار فرانشيسكو أتشيربي.

كما يظهر نيكولو باريلا في خط الوسط، بينما يقود الهجوم أندريا بيلوتي هداف تورينو، وإلى جواره فيديريكو كييزا، ولورينزو إنسيني.

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تشكيل إيطاليا:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: أليساندرو فلورينزي – ليوناردو بونوتشي – فرانشيسكو أتشيربي – كريستيانو بيراجي

الوسط: لورينزو بيليجريني – ستيفانو سينسي – نيكولو باريلا

الهجوم: فيدريكو كييزا – أندريا بيلوتي – لورينزو إنسيني

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